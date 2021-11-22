Банк «Приморье» повысил ставки по вкладу «Мультивалютный+» до 7,2% годовых

Банк «Приморье» повысил ставки по вкладу «Мультивалютный+» в рублях. Рост составляет до 0,7 п.п., максимальная доходность — 7,2% годовых.

Вклад «Мультивалютный+" подходит клиентам, которые диверсифицируют вложения и предпочитают не хранить все деньги в одной валюте. Открыть вклад можно сразу в четырех валютах: рубли, доллары, евро и юани, и конвертировать валюты самостоятельно внутри вклада. Периодичность и сумма перевода части вклада между счетами не ограничены.

Перевод части общей суммы вклада со счета вклада в одной валюте на счет вклада в другой валюте осуществляется по курсу Банка, который используется в момент совершения операции.

Пополнение вклада «Мультивалютный +" возможно в течение первых 60 дней, срок действия вклада — 181 и 385 дней. Минимальная сумма для открытия депозита — 100 000 рублей в сумме на все счета в совокупности. Способ выплаты процентов: ежемесячная капитализация процентов либо выплата на счет.

Пополнять этот и другие вклады Банка «Приморье» можно как безналичным способом (через Мобильное приложение), так и наличными денежными средствами в кассах Банка, в платежных терминалах при помощи пластиковой карты.