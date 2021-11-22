Самым спортивным вузом Иркутска стал ИрГАУ имени А.А. Ежевского

20 ноября завершился турнир между студентами и преподавателями высших учебных заведений. После подсчета очков титул самого спортивного вуза получил Иркутский государственный аграрный университет имени А.А. Ежевского. Второе место у команды ИрГУПС, замкнула тройку призеров сборная ИРНИТУ.

Весь турнир был разделен на три этапа. Первый состоялся 16 ноября, команды проходили испытания в формате тимбилдинга, а также играли в игру «Догони соболя». Второй этап прошел в формате квеста на шести городских локациях (скалодром, лазертаг, боулинг, картинг, лучный тир, фитнес-клуб), а в финальной части соревнований участников ждал чемпионат по русской лапте.

Команда ИрГАУ лидировала в турнирной таблице на протяжении всех трех этапов. Сохранить преимущество удалось и после заключительных испытаний.

– У нас был боевой настрой на «Битву вузов», о втором месте даже не думали, – признаются участники команды ИрГАУ. – Мы не пропускаем городские и вузовские мероприятия, у нас в команде все ребята – спортивные и активные. Приятно и волнительно отстаивать честь своего вуза, хотелось бы, чтобы таких мероприятий было больше!

Начальник управления по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Иркутска Дмитрий Абрамович отметил важность студенческих соревнований.

– Именно в студенческом возрасте у человека больше всего сил и энергии, которые следует направить в правильное русло. Спорт для этого подходит идеально! За время «Битвы вузов» ребята прошли много спортивных испытаний, поиграли в разные командные игры. Думаю, что это заложит фундамент для того, чтобы они вместе с друзьями и в дальнейшем проводили свой досуг полезно и весело, – подчеркнул Дмитрий Абрамович.

Справка:

«Битва вузов» – один из спецпроектов Года массового спорта в Иркутске. В турнире приняли участие команды из ИрГУПС, ИГМУ, ИрНИТУ, БГУ, ИГУ, ИрГАУ, по одной сборной из каждого учебного заведения. Цель соревнований – вовлечение студентов и преподавателей в спортивную жизнь города, укрепление дружеских связей между вузами, популяризация здорового образа жизни среди молодежи.

Турнир состоялся при поддержке управления по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Иркутска. Главный спонсор «Битвы вузов» – компания «От Фенечки», также партнерами соревнований выступили скалодром «Панорама», клуб стрельбы из лука «Сармат», лазертаг «БАЗА38», фитнес-клуб World Class, центр развлечений EXTRAVERT, федерация русской лапты Иркутской области.