Примсоцбанк вошёл в ТОП-50 медиарейтинга российских банков за октябрь, сообщает портал Finmarket.
Таким образом, по количеству упоминаний Примсоцбанк занял 33 место, а по показателю индекса заметности – 50 место.
Отметим, самыми растиражированными инфоповодами в 3 квартале стали новости о возобновлении акции «Черная пятница», о скидке на проезд в общественном транспорте, а также интервью экспертов Пенсионного фонда и Примсоцбанкао том, как многодетным семьям купить квартиру практически в рассрочку.
Напомним, по данным портала Бробанк, пресс-служба Примсоцбанка входит в ТОП-15 самых активных банковских пресс-служб, а в июле банк вошёл в ТОП-30 самых медийных банков по версии «Медиалогии».