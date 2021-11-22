Самые прорывные технологии АПК стали победителями премии AgroCode Awards

Эксперты аграрной индустрии определили самые эффективные технологии сельского хозяйства и наградили победителей первой всероссийской премии AgroCode Awards. Совокупный эффект от внедренных технологий исчисляется миллиардами рублей.

В Москве прошло награждение победителей первой всероссийской премии AgroCode Awards. В финал прошли 24 компании в четырех номинациях. Жюри, состоящее из руководителей Россельхозбанка, Уралхима, Иннополиса, фонда «Сколково», НИУ «ВШЭ», РГАУ-МСХА им. Тимирязева, Агроинвестора, Росагролизинга и других организаций оценивало номинантов по критериям качества реальных результатов их проекта.

В номинации Agro Machinery (техника, которая помогает фермерам улучшить урожай и повысить финансовые показатели) победу одержал автопилот для уборочной техники на базе искусственного интеллекта Cognitive Agro Pilot от компании Cognitive Pilot. Система помогает механизатору контролировать движение машины, самостоятельно строит траекторию и точно следует ей, позволяя убрать больше урожая. Решение значительно повышает производительность парка уборочной техники и снижает нагрузку на механизаторов, что дает эффект в виде сокращения прямых потерь урожая до 13 %, снижения расхода топлива до 7 % и снижения себестоимости зерна на 5 %. В 2020 году технология позволила сельхозпредприятиям сэкономить более 500 млн. рублей.

В номинации Agro Digital (кейсы цифровизации сельского хозяйства, которые помогают добиться качественных изменений уже в первый год) лучшей признана система SkyScout для управления агрономической службой предприятий от компании ИнтТерра. Решение представляет собой единую платформу с сервисами, адаптированными под задачи разных пользователей. Платформа точного земледелия позволяет анализировать продуктивность полей, автоматически контролировать состояние культур, диагностировать проблемы и давать рекомендации, что ведет к повышению урожайности на 15 %. Общий земельный банк платформы составляет 10 млн. гектаров.

В номинации Agro Revolution (технологии, опережающие будущее и научные открытия, которые помогут радикально изменить сельское хозяйство) жюри признало сильнейшим проект внедрения геномной селекции скота по российской референтной базе из более чем 300 тысяч голов, подготовленный компанией KSITEST. Проект построен на основе математической модели, учитывающей тип и структуру данных, эффекты среды и генетики для лучшей производительности стада. Сервис на несколько порядков сокращает время принятия селекционного решения и способствует увеличению прибыли с одной коровы до 15 тысяч рублей в год.

В номинации Agro Hero (герои отрасли: предприниматели и топ-менеджеры, работа которых помогает сделать сельское хозяйство лучше и эффективнее) главную награду взял Александр Лысковский, соучредитель компании iFarm. Компания является лидером российского рынка вертикальных ферм. Занимается экспортом высокотехнологической агро-продукции за рубеж и развитием экологического хозяйства.

«Российское сельское хозяйство становится все более технологичным и цифровизованным. Россельхозбанк гордится возможностью собрать ведущих представителей AgroTech на одной площадке для обсуждения тенденций и чествования лидеров индустрии. Уверена, для участников премии и конференции наше мероприятие стало источником вдохновения и новых идей, за которые возможно уже в следующем году мы вручим им новую премию AgroCode Awards», – сказала директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Елена Батурова.

Премия AgroCode Awards — часть крупнейшего AgroTech-мероприятия AgroCode Weekend. Оно включает в себя конференцию AgroCode Conference, хакатон AgroCode Hack, Data Science-чемпионат и агрохакатон по искусственному интеллекту.