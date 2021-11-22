Россельхозбанк совместно с группой SRG запустил возможность онлайн-заказа отчета об оценке объектов недвижимости

Россельхозбанк предоставил клиентам возможность дистанционной подачи документов для подготовки отчета об оценке объекта недвижимости через экосистемы Своё Жильё и Своё Село при оформлении ипотечной сделки. После одобрения заявки на ипотечный кредит клиенту останется только загрузить необходимый пакет документов по приобретаемой недвижимости в личном кабинете и подать заявку на отчет об оценке. Функционал запущен совместно с группой SRG.

Отчет содержит информацию о стоимости объекта недвижимости и является обязательным документом при согласовании выбранного объекта недвижимости по ипотечной сделке. Клиент заполняет только адрес объекта недвижимости и далее в зависимости от типа объекта недвижимости загружает пакет документов. Подготовка отчета занимает 1-2 дня, после чего клиент получит в электронном виде готовый отчет. После этого будущему владельцу недвижимости остается только посетить офис Банка для подписания кредитной документации.

«Мы поэтапно переводим ипотечное кредитование в цифровой формат и предлагаем клиентам оформлять заявки на сайте банка, что позволяет сделать процесс приобретения объекта недвижимости быстрее и комфортнее. Теперь экосистемы РСХБ позволяют не только подобрать любую интересующую недвижимость в городе или поселке, в несколько кликов выбрать наиболее подходящую ипотечную программу, подать заявку на кредит в режиме онлайн, но и заказать отчет об оценке объектов недвижимости. Это дает возможность организовать ипотечную сделку в более короткие сроки и без явки клиента в банк до момента подписания кредитной документации», – отметила Елена Батурова, руководитель Центра развития финансовых технологий РСХБ.

«Группа SRG продолжает развивать цифровые сервисы для бесшовного проведения и сокращения процесса ипотечных сделок. Интеграция сервиса по оценке объектов с РСХБ –важный шаг по переводу кредитных сделок полностью в онлайн. Теперь клиенты банка могут быстро и удобно пройти все этапы ипотечного конвейера прямо на сайте. Наше сотрудничество с РСХБ показывает, что все этапы ипотечной сделки можно успешно проводить в цифровом формате», – рассказал Максим Русаков, партнер группы SRG.