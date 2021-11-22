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598 человек заболели коронавирусом в Иркутской области

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Материалы сюжета "Коронавирус 2021, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19":
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