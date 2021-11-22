Объявлен тендер на строительство жилого комплекса в Нижнеудинске

Он будет расположен в микрорайоне Восточный.

В Нижнеудинске объявили три тендера на возведение трех блок-секций в комплексе многоквартирных жилых домов на улице Заимка-Муксут в микрорайоне Восточный, сообщает RosTender.info.

Администрация Нижнеудинского муниципального образования объявила три тендера на строительство блок-секций №19, №20 и №22. Дома возведут по государственной программе Иркутской области «Доступное жильё», подпрограмме «Оказание мер социальной поддержки гражданам, жилые помещения которых утеряны или повреждены в результате наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской области».

Блок-секции будут представлять собой шестиэтажные многоквартирные жилые дома прямоугольной формы. Блоки №19-20 будут включать в себя 30 квартир, из них 20 – двухкомнатных, 10 – трехкомнатных. В блок-секции №22 запроектируют 35 квартир, из них 25 однокомнатных и 10 трехкомнатных. В каждой квартире, выше первого этажа, предусмотрен балкон.

Заявки на участие в тендерах принимают до 28 ноября. С подрядчиком, победившем в торгах на строительство блок-секции №19, заключат контракт на 93 млн рублей, блок-секции №20 – 82 млн рублей, №22 – 131 млн рублей. Согласно контракту, строительные работы должны будут завершиться к началу сентября 2022 года.

Нижнеудинск и поселок Алыгджер Нижнеудинского района сильно пострадали от паводка летом 2019 года. Оказались разрушены дороги, жилые дома. Осенью 2019 года была утверждена программа по строительству новых объектов взамен поврежденных, а также по капитальному ремонту. В программе 211 мероприятий, которые будут исполнять до 2023 года.