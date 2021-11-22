Экспортерам Приангарья компенсируют до 80% затрат на транспортировку продукции

Прием заявок продлится до 18:00 (МСК) 9 декабря 2021 года на цифровой платформе «Мой экспорт», рассказали SIA.RU в администрации области.

Организации могут возместить до 80% средств, направленных на перевозку автомобильным, железнодорожным, водным и воздушным транспортом; средств, направленных на покупку топлива при перевозке своими силами; а также на транспортировку продукции специализированными перевозчиками драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них.

Напомним, что в 2020 году 655 предприятий и организаций Иркутской области осуществляли экспортную деятельность (из них 619 – субъекты МСП, 36 – крупный бизнес). Из них нефть - 25,9%, алюминий и его сплавы – 21%, пиломатериалы – 17,9%, целлюлоза – 13,5%, круглый лес – 3,2%, алюминиевая проволока - 3,1%, каменный уголь – 2,4%, машины и оборудование 1,7%, крафт-бумага и крафт-картон – 1,6%, золото – 1,3%.