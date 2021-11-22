Новости

В Казани высадили сотни пассажиров без QR-кодов

Читайте также:

189 человек заболели коронавирусом в Иркутске
22 ноября 2021
598 человек заболели коронавирусом в Иркутской области
22 ноября 2021

Татарстан первым из регионов ввел QR-коды в общественном транспорте, сообщает РБК.

На фоне введения QR-кодов в общественном транспорте в Казани взлетели цены на такси. Те, у кого нет сертификата, объединяются в соцсетях в группы, чтобы доехать до места назначения на личном транспорте

Некоторые пассажиры отказались выполнять требование кондукторов. Из-за мужчины, который не стал выходить из салона, на улице Серова встали трамвайные маршруты № 1 и 6. При этом он вызвал полицию, поскольку счел действия кондуктора незаконными.

Не обошлось без инцидентов и в метро. В нем скандал устроила женщина, которую не пропустили со справкой о первой прививке, сообщил «Метроэлектротранс».

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании