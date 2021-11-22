В Казани высадили сотни пассажиров без QR-кодов

Татарстан первым из регионов ввел QR-коды в общественном транспорте, сообщает РБК.

На фоне введения QR-кодов в общественном транспорте в Казани взлетели цены на такси. Те, у кого нет сертификата, объединяются в соцсетях в группы, чтобы доехать до места назначения на личном транспорте

Некоторые пассажиры отказались выполнять требование кондукторов. Из-за мужчины, который не стал выходить из салона, на улице Серова встали трамвайные маршруты № 1 и 6. При этом он вызвал полицию, поскольку счел действия кондуктора незаконными.

Не обошлось без инцидентов и в метро. В нем скандал устроила женщина, которую не пропустили со справкой о первой прививке, сообщил «Метроэлектротранс».