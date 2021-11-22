Пандемия вновь усиливает неопределенность на финансовом рынке

Торги 19 ноября на американских фондовых площадках завершились разнонаправленно. S&P 500 опустился на 0,14%, до 4698 пунктов, Dow Jones потерял 0,75%, а Nasdaq поднялся на 0,4%. В лидерах роста благодаря позитивной динамике акций технологических гигантов оказался ИТ-сектор (+0,77%). В аутсайдеры из-за снижения цен на нефть и возобновления карантинных ограничений в Европе попали энергетики (-3,91%). Ввиду снижения доходности трежерис быстрее рынка в целом корректировались бумаги финансового сектора (-1,11%), отмечает Илья Зубков, аналитик «Фридом Финанс»:

· Квартальная выручка и операционная рентабельность Intuit (INTU: +10,1%) оказались лучше ожиданий. Менеджмент повысил прогнозы на 2022 год и отметил активность пользователей Credit Karma.

· Moderna (MRNA: +4,9%) получила одобрение на использование своей вакцины от COVID-19 в качестве бустера.

· Boeing (BA: -5,8%) столкнулся с новыми проблемами при производстве самолетов 787 Dreamliner.

Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют смешанную динамику. Внимание инвесторов вновь сосредоточено на проблеме распространения COVID-19. Заболеваемость в США в среднем за неделю увеличилась примерно на 30% с начала ноября. Препараты Pfizer (PFE) / BioNTech (BMTX) и Moderna (MRNA) получили разрешение на применение для проведения ревакцинации среди взрослого населения. Развитию очередной волны пандемии способствует наступление холодов. Продолжение роста заболеваемости грозит замедлением восстановления экономической активности. В Европе возобновляются карантинные ограничения. Австрия объявила локдаун, возможно, за ней последует Германия. На этом фоне растет социальная напряженность.

Осторожный оптимизм участников торгов связан с постепенным разрешением ситуации со сбоями поставок. Как пишет WSJ, запасы товаров в портах США будут ликвидированы в начале 2022 года. Freightos Baltic Index указывает на снижение стоимости доставки товаров на 25% за последние 10 дней, поскольку ретейлеры уже импортировали необходимый для предпраздничного шопинга объем продукции. В то же время количество судов, ожидающих разгрузки в портах Лос-Анджелеса и Лонг-Бич, остается рекордно высоким в связи с нехваткой грузовиков. В логистических центрах Азии проблемы связаны с очередной вспышкой заболеваемости COVID-19.

· Торги 19 ноября на биржах Юго-Восточной Азии завершились разнонаправленно. Китайский CSI 300 поднялся на 0,46%, японский Nikkei вырос на 0,09%, гонконгский Hang Seng упал на 0,39%. EuroStoxx 50 с открытия прибавляет 0,25%.

· Фьючерс на нефть марки Brent подешевел до $79 за баррель. Золото торгуется по $1848 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4680–4730 пунктов.

Публикации значимой макростатистики на сегодня не запланировано.

Индекс настроений от Freedom Finance поднялся до 62 пунктов на фоне принятия палатой представителей Конгресса США законопроекта Build Back Better.

S&P 500 остается вблизи исторического максимума. При этом индикатор MACD сигнализирует о снижении активности покупателей. RSI держится на границе зоны перекупленности, что свидетельствует о сохранении «бычьего» импульса. В краткосрочной перспективе индекс широкого рынка способен демонстрировать умеренно положительную динамику, стремясь достичь верхней границы восходящего канала. Ближайшая поддержка находится на отметке 4640 пунктов.

В этот вторник, 23 ноября, Gap (GPS) представит квартальную отчетность. Прогноз предполагает, что выручка крупнейшего ретейлера одежды и аксессуаров увеличится на 10,8% г/г, до $4,43 млрд, EPS повысится на 100% г/г, достигнув $0,5. Сильные результаты отмечаются у брендов Old Navy и Athleta, продолжает расти выручка и у Banana Republic. Общерыночный консенсус рассчитывает, что у бренда Old Navy увеличится количество новых клиентов благодаря запуску программы лояльности и внедрению системы инклюзивных размеров BODEQUALITY. Ожидается и продолжение роста онлайн-продаж. В то же время давление на прибыль способно увеличение маркетинговых расходов. Некоторые опасения вызывает закрытие многих фирменных магазинов Gap и Banana Republic, которое может замедлить рост выручки.

23 ноября отчет за третий квартал представит один из крупнейших производителей серверов, ПК и ноутбуков в мире Dell (DELL). Согласно консенсусу аналитиков, выручка компании увеличится на 16,4% г/г, до $27,37 млрд, что укладывается в диапазон первоначального прогноза менеджмента (15-18%). Скорректированная разводненная EPS, как ожидается, снизится на 13,3%, до $2,3. Мы считаем, что усиление спроса на ключевые продукты сохранится. При этом отмечаем высокую вероятность того, что выручка окажется меньше, чем предполагает консенсус, из-за дефицита чипов. 63% дохода Dell обеспечивают клиентские продукты (ноутбуки, мониторы, ПК), однако ключевой поставщик CPU Intel зафиксировал снижение поставок чипов для ноутбуков на 14% г/г в натуральном выражении из-за нехватки комплектующих. Давление сбоев в цепочках поставок на результаты продаж инфраструктурных решений (серверы и услуги хранения данных), вероятно, будет менее выраженным. В центре внимания инвесторов окажутся оценки состояния рынка ПК (последний прогноз IDC был оптимистичным) и серверных решений в следующем году, а также показатели рентабельности компании.