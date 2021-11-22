Новости

Доллар пробил отметку в 74 рубля

В начале торгов в понедельник российский рубль пытался укрепляться на позитивном внешнем фоне, однако после старта основной сессии он устремился вниз, обновив трехмесячный минимум к доллару и недельный – к евро. По мнению аналитиков БКС Экспресс, давление на рубль продолжает оказывать геополитический фактор.

Читайте также:

ПСБ: По итогам прошедшей недели пара доллар-рубль уходила выше отметки 73,5 руб. впервые с конца августа
22 ноября 2021
Прогноз курса доллара на 15–19 ноября
15 ноября 2021

– На выходных произошло усиление антироссийской риторики на Западе, а также появились новые санкционные инициативы американских законодателей, направленные против нашей страны. Хотя мало кто верит в развитие этой ситуации по худшему сценарию, негативный информационный фон заставляет многих выходить из рублевых активов в инвалюту, в том числе зарубежных инвесторов, наиболее остро реагирующих на подобную новостную повестку, – отмечают аналитики.

На нефтяные цены давит ухудшение ситуации с пандемией во многих регионах, угрожающее ударить по экономическому росту и сырьевому спросу. Дополнительным негативом выступает готовность многих крупных импортеров нефти начать ее продажу из стратегических резервов.

С технической точки зрения, пара USD/RUB пробила сопротивление 73,7 руб., после чего продолжила активно расти, направившись к следующему техническому препятствию, которое находится на четырехмесячной вершине 74,6 руб.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "#доллар #валюта #евро Прогноз курса доллара. Прогноз курсов валют":
Все материалы сюжета (316)


Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании