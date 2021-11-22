Распродажи на рынке продолжаются

На российском рынке продолжаются масштабные распродажи. В понедельник индекс МосБиржи опустился ниже 4000 п. и теряет более 2% к уровням закрытия пятницы. Хуже всех выглядят акции угольщиков: Мечела и Распадской.

По мнению аналитиков БКС Экспресс, акции Мечела ускорили снижение на фоне слабого отчета за III квартал 2021 г. Несмотря на высокие цены на уголь, компания не смогла превзойти результаты II квартала и заработала на 11% меньше в терминах чистой прибыли. Причиной стало снижение цен реализации в металлургическом сегменте на фоне сильного падения продаж угольного концентрата. При этом по префам Мечела есть шансы на позитивную динамику на горизонте I полугодия 2022 г.

– По уставу владельцы префов могут претендовать на дивиденды в размере 20% прибыли по МСФО, – отмечают аналитики. – Исходя из этой формулы, за 9 мес. 2021 г. компания уже заработала порядка 76 руб. на акцию или почти 30% дивидендной доходности по текущим ценам. Однако остается вопрос — это будут разовые выплаты или компания еще сможет показывать сильные результаты в будущем? Сейчас на этот вопрос нет ответа.

Бумаги Распадской в 2021 г. обеспечили хорошую прибыль своим держателям, отыгрывая консолидацию результатов Южкузбассугля, рост прибыли на фоне высоких цен и изменение дивидендной политики. Вишенкой на торте могло стать выделение из состава ЕВРАЗа, в результате которого free-float должен был вырасти с 6% до 30%, что могло позитивно сказаться на ликвидности и мультипликаторах.

– Однако выделение затягивается. Если ранее ЕВРАЗ планировал завершить процедуру до конца 2021 г., то на Дне инвестора в начале ноября компания сдвинула сроки до конца I полугодия 2022 г. Фиксация прибыли в отсутствие поводов для покупок привела к снижению бумаг. Из-за низкой ликвидности падение оказалось более глубоким, чем было бы логично увидеть в текущей ситуации, – считают эксперты БКС.

Хотя сегодня бумаги Распадской находятся в числе аутсайдеров, в моменте акции теряли более 10%. По мнению аналитиков, акции Распадской остаются привлекательными на горизонте I полугодия 2022 г.