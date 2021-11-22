Эксперт Новикомбанка рассказал, как выбрать доступные финансовые инструменты

Директор департамента частного банковского облуживания Новикомбанка Александр Сычков в статье, размещенной на портале Банки.ру Почему у вкладов нет конкурентов , объяснил, как выбирать финансовые инструменты в соответствии с поставленными целями.

Эксперт сравнил такие инструменты денежного рынка, как частный брокерский счет, инструменты от управляющих компаний, банковские карты с выплатой процентов на остаток, накопительные счета, вклады в банке. По словам аналитика, прежде всего следует ориентироваться на следующие критерии: порог входа, сроки, доходность, риски, возможность досрочного возврата средств. При этом все рассмотренные способы рационального обращения с финансами доступны любому гражданину и могут помочь обеспечить сохранность сбережений.

«Распределяйте свои вложения. Тем самым вы увеличите оперативность распоряжения своими средствами, повысите возможную доходность или нивелируете риски, и просто сравните на будущее по всем параметрам разные инструменты», — объяснил Александр Сычков.

Директор департамента частного банковского обслуживания Новикомбанка отметил, что универсальным инструментом, который позволяет достигать финансовых целей, является банковский вклад. Современный вклад — это гибкий инструмент для гарантированного достижения финансовых целей, который регулируется по срокам и виду начисления процентов. Важное преимущество вклада — ликвидность, — клиент может воспользоваться своими сбережениями в любой момент. По технологичности вклады не уступают другим финансовым продуктам: все опции по управлению доступны в банковском онлайн-приложении. Вклады позволяют диверсифицировать сбережения, используя различные валюты.

«Вклад — это больше, чем инструмент для получения прибыли, отчасти это способ планировать свою жизнь. Вклады должны присутствовать в вашем инвестиционном портфеле. Ведь они не только не уступают, а во многом и превосходят другие финансовые инструменты», — подчеркнул эксперт.

В Новикомбанке представлена широкая линейка вкладов с различными условиями. «Капитал» – это вклады с повышенной процентной ставкой и выплатой процентов в конце срока. «Рост» – накопительный вклад с ежемесячной выплатой и растущей процентной ставкой. «Комфорт» – вклад с возможностью пополнения и расходования денежных средств. Помимо этого действует вклад «Рантье», уникальность которого заключается в том, что процентная ставка по вкладу привязана к уровню ключевой ставки ЦБ РФ.

По мнению экспертов, предлагаемые Новикомбанком процентные ставки по вкладам являются одними из лучших на рынке.

Клиенты Новикомбанка могут открыть депозиты без посещения офиса – через интернет-банк или мобильное приложение, – получая при этом более высокую процентную ставку.