В понедельник коррекционные настроения вновь превалировали на отечественном фондовом рынке. Индекс МосБиржи опустился ниже 3900 пунктов, отмечает Егор Жильников, главный аналитик ПСБ:

– В понедельник российский фондовый рынок испытал самый сильный удар в 2021 году, фронтальному снижению ликвидных бумаг и сохранению высокой торговой активности (объем торгов акциями превысил в полтора раза среднемесячный показатель) способствовали растущие страновые риски. Так, распродажи российских акций сопровождались сильным ростом CDS и доходности гособлигаций (на что резким падением отреагировали акции банков), указывая на сокращение позиций зарубежными участниками торгов. Отметим, что внешний фон понедельника не оправдывал столь сильного падения индекса МосБиржи: цены на нефть марки Brent находятся под незначительным давлением, фондовые рынки ЕМ преимущественно торгуются в плюсе. По состоянию на 17:30 по московскому времени российский рынок акций выглядит ощутимо хуже аналогов; индекс МосБиржи теряет 2,9%

С заметным опережением снижается финансовый сектор (Сбер ао: -3,9%; ВТБ: -3,5%; Банк Санкт-Петербург: -3,1%; TCS Group: -6,2%). Усилились распродажи бумаг и нефтегазового сектора, где «хуже рынка» выглядели Газпром (-3,9%) и НОВАТЭК: (-3,0%), безыдейный Сургутнефтегаз (-3,0%) и малоликвидная Башнефть (-3,2%). Отметим, что отрасль торговалась чуть лучше индекса МосБиржи за счет более сдержанной динамики акций ЛУКОЙЛА и Роснефти.

Аналогично пострадали акции компаний металлургии и горной добычи несмотря на стабильности цен на реализуемое сырье, а также дороговизны доллар по отношению к рублю. Так, слабли акции НорНикеля (-2,8%), АЛРОСЫ (-2,7%), РУСАЛа (-3,6%), Северстали (-1,1%), НЛМК (-1,4%), ММК (-2,2%), Полиметалла (-3,3%), Полюса (-5,6%). Сильно упали и угледобытчики (Распадская: -4,6%; Мечел ап: -8,0%) ввиду падения цен на уголь.

Несмотря на общий негативный фон, отметим акции Русгидро, которые смогли показать рост вопреки неблагоприятной общерыночной конъюнктуре, - эти бумаги выступают защитным активом у инвесторов в условиях скорой публикации финансовой отчетности (25 ноября), которая ожидается довольно неплохой.

По оценкам аналитиков ПСБ, отечественный фондовый рынок уже выглядит перепроданным, однако инерционно повышенная волатильность и давление на “фишки” могут сохраниться. В случае, если индекс МосБиржи не сможет удержаться у 3900 пунктов, то вероятно развитие его снижения к отметке 3700 пунктов, способной выступить более надежной опорой рынку.

–В ближайшие дни, поддержка индексу может прийти от металлургов, мы ждем, что этот сегмент может выглядеть «лучше рынка» ввиду стабильных цен на реализуемое сырье (а, например, на сталь и растущих), а также дороговизны доллара, от чего конвертационные доходы компаний увеличиваются, – подчеркивают эксперты.