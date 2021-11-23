Такого падения российского рынка не было с апреля 2020 – аналитики

Несмотря на позитивный внешний фон, российский рынок открылся вниз и активно снижался на фоне ухудшения геополитической обстановки. В итоге российские индексы закрылись на новых трехмесячных минимумах, понеся наибольшие с апреля 2020 г. потери. При этом мировые рынки во второй половине нашей сессии лишь ускорили рост, отмечают аналитики БКС Экспресс.

– На выходных произошло усиление антироссийской риторики на Западе, а также появились новые санкционные инициативы американских законодателей, направленные против нашей страны. Хотя мало кто верит в развитие этой ситуации по худшему сценарию, негативный информационный фон заставляет многих фиксировать прибыль в российских акциях, в том числе зарубежных инвесторов, наиболее остро реагирующих на подобную новостную повестку, – подчеркивают эксперты БКС.

В середине сессии у нас начались коррекционные попытки, однако они не имели успеха.

– Опасность ситуации заключается в том, что крупные инвесторы могут выходить из рублевых активов не только из-за геополитики, но и в ожидании долгосрочного ухудшения сырьевой конъюнктуры, перспектив мировой экономики и фондовых рынков, – поясняют эксперты. – Обычно, когда ожидается скорый перелом долгосрочного восходящего тренда на развитых рынках, сначала крупный капитал выводят из развивающихся активов. Иначе, когда начнется всеобщее снижение, это будет сделать тяжелее из-за меньшей ликвидности и более острой реакции развивающихся рынков на падение других площадок.