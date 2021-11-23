Больше 100 тысяч рублей зарабатывают 7,4% жителей Иркутской области

Ниже 15 тысяч рублей в области зарабатывают 2,1% людей.

Согласно рейтингу РИА Новости, средняя зарплата в регионе находится в диапазоне от 25 до 55 тыс. руб. Приангарье разместили на 20 месте в России по числу жителей с зарплатой свыше 100 тыс. руб.

По этому показателю Иркутская область обходит Бурятию (32 строчка, 21-46 тыс. руб. в мес.) и Новосибирскую область (27 строчка, 21-44 тыс. руб. в мес.), конкуренцию из ближайших соседей ей составляет только Красноярский край (12 строчка, 25-61 тыс. руб. в мес.).

Как минимум каждый десятый работник в 13 российских регионах получает больше 100 тысяч рублей в месяц, лидерами по доле высокооплачиваемых специалистов являются северные территории – Чукотка, Ямало-Ненецкий автономный округ и Магаданская область, которая обошла Москву, больше всего низкооплачиваемых оказалось в Дагестане и Чечне