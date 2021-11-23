Какие предприниматели смогут избавиться от заполнения 10 форм отчетности

В этом году Служба упростила и значительно ускорила получение налоговых вычетов, рассказал в интервью «России 24» глава Налоговой службы Даниил Егоров.

16 тысяч налогоплательщиков уже воспользовались инвестиционным вычетом, вернув из бюджета 3,2 млрд рублей. Без дополнительных документов, заполнения деклараций – нужно лишь выбрать счет, на который необходимо перечислить деньги. В среднем граждане получают вычеты всего за 12 дней вместо прежних четырех месяцев.

С 10 ноября началась интеграция информационных систем ФНС с банками. За вычетом при покупке жилья уже обратились более 500 человек. По мере присоединения к системе остальных кредитных организаций, заявок будет больше. Но принцип останется тот же, заверил Даниил Егоров: никаких деклараций, подтверждающих документов и долгого ожидания.

Руководитель Налоговой службы также рассказал о разработке налогового режима, который должен в разы снизить нагрузку с бизнеса.

Изначально планировалось, что благодаря системе онлайн-касс, ФНС будет самостоятельно рассчитывать налоги, а предпринимателей освободят от сдачи одной декларации. В итоге почти готовое решение пришлось полностью переделывать, так как опросы показали, что предпринимателям такой режим неинтересен.

«Мы все расчеты налогов берем на себя. Если ты классическая компания или индивидуальный предприниматель, у которого не более пяти человек и не больше 60 млн рублей выручки в год, то ты идеально подходишь под этот режим. В этом случае у тебя будет личный кабинет, в котором ты будешь наблюдать, каким образом для тебя государство рассчитывает налог, правильна ли итоговая сумма. Дальше выбор налогоплательщика: буду ли я платить налог каждый раз сам или подключу автоплатеж, чтобы совсем об этом деле забыть, если я вижу, что все правильно рассчитывается. Мы забираем издержки, мы даем время и позволяем плательщикам заниматься своим делом, а не расчетом налогов. За счет этого решения налогоплательщик будет избавлен от заполнения 10 форм отчетности», – подчеркнул Даниил Егоров.

Повторный опрос 26 тысяч предпринимателей показал, что 70% из них готовы перейти на такой налоговый режим. Ожидается, что пилот запустят уже в июле следующего года, а если все пройдет успешно, в 2023 году его распространят на всю страну.