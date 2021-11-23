Клиентам Росбанка стал доступен Кошелёк Pay

Росбанк подключил сервис Кошелёк Pay, который позволяет быстро и безопасно оплачивать покупки с помощью смартфона, рассказали SIA.RU в банке.

Сервис доступен для держателей карт Mastercard. Добавив в приложение «Кошелёк» данные своей банковской карты, можно оплачивать покупки в офлайн-магазинах. Также в Кошельке можно хранить и использовать дисконтные карты и купоны.

Совершать покупки можно бесконтактно с помощью смартфона с технологией NFC. Оплата с помощью Кошелёк Pay доступна везде, где принимаются бесконтактные платежи. Кошелёк Pay – бесплатный сервис, как и само приложение «Кошелёк». Условия обслуживания пластиковой карты не меняются и соответствуют тарифам банка.

Установить приложение «Кошелёк» можно из официального магазина приложения производителя мобильного устройства: Google Play (для смартфонов с ОС Android) и Huawei App Gallery (для смартфонов Huawei и Honor). После этого достаточно добавить данные карты Росбанка. Для этого в меню Кошелька нужно выбрать «Добавить карту», ввести реквизиты вручную или считать их с помощью NFC-модуля телефона.

Чтобы активировать функцию бесконтактной оплаты для добавленной карты, в приложении «Кошелёк» нужно принять условия пользовательского соглашения и ввести код подтверждения из смс. Чтобы по умолчанию совершать покупки по карте, привязанной к Кошелёк Pay, в настройках смартфона нужно выбрать Кошелёк Pay как основное платёжное приложение.