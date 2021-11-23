Банковский сектор может стать убыточным

Эксперты фонда «Центр стратегических разработок» (ЦСР) и Института региональных проблем (ИРП) на круглом столе представили исследование макроэкономических последствий масштабирования отдельных решений арбитражных судов по пересмотру существенных условий договора на основании обращения заемщика.

Даже при пересмотре условий 25% кредитных договоров банковский сектор может потерять до 100 млрд рублей, предупреждают эксперты.

Поводом для исследования послужило вынесенное Арбитражным судом решение в споре между кредитором и заемщиком: банком непрофильных активов «Траст» и сетью кинотеатров «Синема Парк». Арбитражный суд на основании статьи 451 Гражданского кодекса РФ вынес решение по заявлению должника о пересмотре условий уже заключенных кредитных договоров. Существенным изменением обстоятельств суд признал факт распространения новой коронавирусной инфекции и связанных с ней ограничений.

По расчетам ЦСР, объем кредитного портфеля, имеющего максимальное сходство с кредитами, по которым были приняты анализируемые судебные решения, составляет порядка 850 млрд рублей. Таким образом, даже при минимальном масштабировании судебного решения потери банковской системы могут составить до 100 млрд рублей. Но наибольшую опасность представляет сценарий, в котором подобный пересмотр условий кредитных договоров по требованию заемщика станет модельным для решений судов и пересмотр договоров приобретет массовый характер.

В случае реализации максимально негативного сценария в течение нескольких лет банковское кредитование может стать убыточным. По расчетам Института региональных проблем, при экстраполяции данной практики на корпоративные кредиты и кредиты гражданам, условия которых могут быть пересмотрены по аналогии с изученным прецедентом, под требования о пересмотре условий договоров могут попасть кредиты на несопоставимо большую сумму.

Если подобный пересмотр кредитных условий коснется даже 25% кредитных договоров, банковская деятельность может стать убыточной, что несет риски и финансовой стабильности российской экономики в целом.

Одновременно кредитные организации будут вынуждены ужесточать условия по вновь выдаваемым кредитам, в том числе повышать процентную ставку пропорционально понесенным потерям, а также ужесточать требования к заемщикам. Кроме того, необходимо будет учитывать в ставке кредитования рост риска пересмотра условий вновь заключаемых договоров.

«Объем кредитов населению составляет 24 трлн руб. Кредитный портфель бизнеса – 50 трлн. В итоге мы имеем 70 трлн, на которые так или иначе влияет эта проблема. Снижение процентной ставки даже на пару процентных пунктов для таких сумм будет означать обнуление банковской прибыли всей банковской системы России. Обнуление банковской прибыли означает, что банки попадают в сложнейшую ситуацию. Они нарушают все нормативы ЦБ. Будет нарушена вся цепочка: все взаимоотношения по срочности, по достаточности резерва, по обоснованности, по резервированию, по залоговой стоимости», – предупредил директор экономических программ Института региональных проблем Алексей Михайлов.

«Главный напрашивающийся риск – то, что банки, если этот прецедент будет массовым, будут закладывать это в процентную ставку по кредитам и естественно учитывать во всей своей экономической деятельности. Выиграет ли от этого общество? Сомневаюсь. Поэтому важно сейчас включиться в работу всем для того, чтобы такие прецеденты были выверены», – отметил Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По словам вице-президента Ассоциации Банков России Алексея Войлукова, эта ситуация - «мина замедленного действия» на будущее. «Надо прорабатывать этот вопрос совместными усилиями, чтобы донести понимание до всего общества, и самое главное – до структур, которые принимают решение, в том числе судебной власти, в чём проблема таких некорректных решений», – прокомментировал он.

Если доверие кредитных организаций решением таких спорных конфликтных историй будет подорвано, то риск может быть приобрести масштабы, которые будут влиять на экономическое развитие и рост, отметил замдиректора департамента финансово-банковской деятельности и инвестиционного развития Минэкономразвития Александр Виноградов. «Я надеюсь, что мнение индустрии и мнение курирующих органов федеральной власти позволят сформировать единую позицию о рисках для экономики и устойчивости банковского сектора», – заявил он.

«Дела, которые рассматривались арбитражным центром, во многом затрагивали тематику пересмотра условий договоров, при этом не только кредитных, – уточняет Ирина Котелевская, исполнительный директор Центра развития корпоративных отношений и разрешения экономических споров РСПП, заслуженный юрист Российской Федерации. – Ведь и 451 статья «говорит» о договорах вообще, и «говорит» не о пандемии вообще, а о разного рода существенных обстоятельствах внешнего происхождения. Поэтому сводить все к тому, что происходит сегодня, невозможно. Нужно вырабатывать линию, которая могла бы быть универсальной. Коллективным мнением арбитров Арбитражного центра при РСПП было решено придерживаться позиции стабильности ранее заключенного кредитного договора, и не позволять какого-то рода сомнениям, не подтвержденным фактами и обстоятельствами, ломать эти условия и пересматривать договор».

По словам Андрея Моисеева, доцента кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Плеханова, когда в 2014 году резко изменился курс рубля к евро и доллару, многие валютные заемщики столкнулись с трудностями. «Но суды, как правило, не рассматривали такие глобальные события, как мировые экономические кризисы в качестве основания для применения 451 статьи, – говорит Андрей Моисеев. – Суды исходили из логики, что с последствиями кризиса столкнулся абсолютно каждый участник экономических отношений, а смысл 451 статьи в том, что ситуация должна быть исключительной для какой-то стороны. Сегодня меняются условия договора только на основании наличия фирмы в перечне отраслей, которые пострадали. То есть она даже не пострадала, а только находится в перечне. Такое впечатление, что ковид сейчас становится ответом на все вопросы. Надо изучать фактические обстоятельства, иногда даже надо отказывать стороне, если она недобросовестно пользуется своим правом, поскольку данная ситуация создает угрозу банковской системе».