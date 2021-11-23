Жители Иркутской области считают свои дороги одними из худших в России

Жители Иркутской области оценили качество своих дорог на 2,4 балла, и это одна из самых низких оценок по стране, показало исследование крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru (есть у SIA.RU) . Ниже оценили свои дороги только жители другого сибирского региона, Новосибирской области, здесь средняя оценка – 2,3 балла, и это худший результат среди 29 крупнейших регионов страны.

Иркутск, ул. Байкальская.

Фото: Андрей Фёдоров.

Единицу дорогам в Иркутской области поставили 19%, еще 32% оценили их на двойку, 35% - на тройку, лишь 14% считают, что дороги заслуживают четыре балла и никто не поставил пять.

В целом, как показало исследование, лишь 11% россиян оценили качество дорог на максимальные пять баллов, еще 38% поставили дорогам четыре балла, 31% - тройку, 14% - двойку, 6% - единицу. Средняя оценка качества российских дорог – всего 3,3 балла.