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Жители Иркутской области считают свои дороги одними из худших в России

Жители Иркутской области оценили качество своих дорог на 2,4 балла, и это одна из самых низких оценок по стране, показало исследование крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru (есть у SIA.RU) . Ниже оценили свои дороги только жители другого сибирского региона, Новосибирской области, здесь средняя оценка – 2,3 балла, и это худший результат среди 29 крупнейших регионов страны.

<p>Иркутск, ул. Байкальская.<br /> Фото: Андрей Фёдоров.</p>

Иркутск, ул. Байкальская.
Фото: Андрей Фёдоров.

Единицу дорогам в Иркутской области поставили 19%, еще 32% оценили их на двойку, 35% - на тройку, лишь 14% считают, что дороги заслуживают четыре балла и никто не поставил пять.

В целом, как показало исследование, лишь 11% россиян оценили качество дорог на максимальные пять баллов, еще 38% поставили дорогам четыре балла, 31% - тройку, 14% - двойку, 6% - единицу. Средняя оценка качества российских дорог – всего 3,3 балла.


<p>Иркутск, ул. Байкальская.<br /> Фото: Андрей Фёдоров.</p>
/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


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