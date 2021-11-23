Игорь Кобзев потерял 13 строчек в рейтинге цитируемости блогеров-губернаторов

Самым резонансным заявлением главы Иркутской области стало предложение признать майнинг видом предпринимательства.

Согласно данным «Медиалогии», в октябре 2021 года наиболее цитируемыми блогерами среди глав регионов РФ стали Сергей Собянин (Москва), Рамзан Кадыров (Чечня) и Андрей Воробьев (Московская область).

СМИ цитировали записи в блогах

Сергей Аксенов в Telegram заявил, что вопрос принадлежности Крыма решен на референдуме 2014 года крымчанами, точка в нем поставлена российским президентом, поэтому ничего, кроме "дырки от бублика", Владимиру Зеленскому ожидать не приходится.

Михаил Ведерников в ВКонтакте сообщил, если Псковская область к середине ноября не пройдет пик по коронавирусу, придется вводить тотальный локдаун.

Евгений Куйвашев в Instagram заявил, что в Свердловской области для посещения общественных мест введут систему QR-кодов.

Валентин Коновалов в ВКонтакте сообщил, что в Хакасии введут комендантский час и локдаун из-за ситуации с COVID-19.

Владимир Владимиров в Instagram сообщил, что власти Ставрополья введут обязательную вакцинацию от коронавируса для работников социальной сферы, общепита и ряда других категорий.

Айсен Николаев в Telegram сообщил, что министр образования и науки Республики Саха Михаил Сивцев освобожден от должности по собственному желанию.

Александр Дрозденко в Instagram сообщил, что торгово-развлекательные центры и места общественного питания не будут закрывать во время нерабочей недели с 30 октября по 7 ноября в Ленобласти.

Вениамин Кондратьев в ВКонтакте сообщил, что власти Краснодарского края приняли решение не продлевать период нерабочих дней в регионе, объявленный на федеральном уровне с 30 октября по 7 ноября.

Алексей Текслер в Instagram сообщил, что в зоопарк в Челябинске решили привезти двух медведей, которые бродили вблизи горнолыжного центра "Банное" в поисках еды.

Андрей Клычков в Instagram сообщил, что полсотни дополнительных коек для больных с коронавирусом развернут в лечебных учреждениях Орловской области.

Дмитрий Артюхов в Instagram сообщил, что с января рейсы в Сочи и Краснодар запустят из Нового Уренгоя и Салехарда (ЯНАО).

Александр Беглов в ВКонтакте запустил флэшмоб в честь дня учителя, поделившись воспоминаниями о своей классной руководительнице Людмиле Борисовне.

Глеб Никитин в Instagram сообщил, что горожане с медотводом от вакцинации против COVID-19 не смогут посещать ТЦ и рестораны.

Антон Алиханов в Instagram сообщил, что конструктивная безопасность жилого дома в Балтийске, где произошел взрыв газа, не нарушена, восстановление общего имущества дома проведут за счет регионального и местного бюджетов.

Денис Паслер в Instagram объявил вознаграждение в размере миллиона рублей за информацию об убийце трех студенток медицинского колледжа города Гай.

Игорь Кобзев в Instagram предложил признать майнинг криптовалют видом предпринимательства.

Вячеслав Гладков в Telegram сообщил, что мэр Белгорода Юрий Галдун написал заявление об уходе по собственному желанию.