Иркутская ГЭС произвела 250 миллиардов киловатт-часов электроэнергии

Иркутская ГЭС 23 ноября в 03:09 по иркутскому времени выработала 250 млрд кВт*ч электроэнергии за весь период работы станции, рассказали SIA.RU в «Иркутскэнерго».

Иркутская ГЭС – первая из каскада гидроэлектростанций на Ангаре и первая крупная ГЭС в Восточной Сибири. Она введена в эксплуатацию в 1959 году. Установленная мощность станции составляет 662,4 МВт, а проектная среднегодовая выработка электроэнергии – 4,1 млрд кВт*ч.

В 1983 году станция выработала 100 млрд кВт*ч, а в начале 2008 года счетчики электроэнергии на Иркутской ГЭС показали 200 млрд кВт*ч.

Михаил Хардиков, руководитель энергетического бизнеса компании En+ Group, отметил:

– Хотелось бы отметить, что введённый в ноябре 2020 года в эксплуатацию после технического перевооружения гидроагрегат №2 помог ускорить этот знаменательный момент из-за увеличения установленной мощности на 24,7 МВт. А высокопроизводительная и безаварийная работа обеспечивает высокий коэффициент использования установленной мощности гидроагрегатов станции, который в 2020 году составил 71,64%.

В момент выработки знакового объема электроэнергии в сети находились семь из восьми гидроагрегатов Иркутской ГЭС. Один из гидроагрегатов сейчас проходит комплексную замену. Всего на Иркутской ГЭС будет проведено техническое перевооружение 4 гидроагрегатов в рамках программы модернизации «Новая энергия», осуществляемой на ГЭС Ангаро-Енисейского каскада, входящих в En+ Group (Усть-Илимская, Братская, Иркутская и Красноярская ГЭС). «Новая энергия» – ключевой инвестиционный проект энергетических предприятий En+ Group стоимостью 21 млрд руб., начатый по предложению основателя компании Олега Дерипаски в 2007 году. По завершению программы модернизации установленная мощность Иркутской ГЭС увеличится с 662,4 до 761,2 МВт. С увеличенной мощностью следующие 50 млрд кВт*ч иркутские энергетики рассчитывают преодолеть уже в 2030 году.