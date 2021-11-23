Фотографии ученого-биолога ИГУ стали лучшими в международном конкурсе

Их сделала ученая ИГУ Ксения Верещагина, сообщили SIA.RU в вузе.

Фотоконкурс «Познавая бесконечность» прошел в рамках Российско-Германского года научно-образовательных партнерств, его цель – популяризация совместных научно-исследовательских проектов. На конкурс Ксения Верещагина, кандидат биологических наук, подала фотографии байкальских эндемиков – в номинации «Макромир науки» и «Наука со стороны».

В сопроводительном тексте под фотографией в журнале написано об экологическом кризисном явлении, развивающемся в некоторых районах Байкала и значительно воздействующем на прибрежные сообщества, а также подчеркнуто, что в районах интенсивного антропогенного воздействия происходит массовое заселение эндемичных амфипод паразитирующими на них инфузориями, оомицетами или грибами. Фотография, сделанная Ксенией Верещагиной, прекрасно это иллюстрирует – представитель амфипод вида E. verrucosus густо покрыт паразитами, что ведет к быстрой гибели рачков.