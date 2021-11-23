Врач рассказал о плохих условиях в пункте вакцинации МТЦ «Новый»

Пункт вакцинации там перенесли в подвал.

«Фото старое, ещё из теплого, хоть и немного душного кабинета», пишет Антон Михайлов.

«Две недели назад нас переселили из удобного большого кабинета на втором этаже. Уже третий понедельник я сижу в маленьком холодном кабинетике в подвале где-то в переходе между «Новым» и другим корпусом торгового центра. Здесь не только нет окон, но даже нет раковины, чтобы вымыть руки. Холод такой, что идёт пар изо рта. Даже в куртке и зимних ботинках», рассказал в соцсетях Антон Михайлов невролог, мануальный терапевт.

Люди вынуждены ожидать очереди в коридоре у эскалатора.