Альфа-Банк начал кредитовать бизнес под зонтичное поручительство Корпорации МСП

Альфа-Банк присоединился к программе государственной поддержки малого и среднего бизнеса под зонтичное поручительство Корпорации МСП.

Программа позволяет получить кредит даже тем компаниям, у которых нет залога. Поручителем перед банком выступает Корпорация МСП — она дает обеспечение на сумму до 50% кредита. Для предпринимателей это бесплатно — комиссию платит банк.

С помощью зонтичного поручительства в Альфа-Банке можно получить разные виды кредитов на сумму до 150 млн рублей со сроком до 10 лет. В том числе, по сниженной льготной ставке в рамках других госпрограмм. Деньги можно взять на развитие бизнеса, инвестиционные и оборотные цели, а также рефинансирование кредитов в других банках.

Чтобы оформить поручительство, не нужно обращаться в Корпорацию МСП. Альфа-Банк как «единое окно» выдает его одновременно с решением по кредиту.

«Зонтичное поручительство — актуальная мера поддержки, особенно для компаний и предпринимателей с выручкой до 350 млн рублей в год. Именно они часто испытывают трудности с предоставлением залога. Альфа-Банк давно и успешно работает с этим сегментом. А благодаря гарантийной поддержке Корпорации МСП наши высокотехнологичные кредитные продукты стали доступны еще большему числу клиентов», — отметил член правления, директор малого и микробизнеса Альфа-Банка Денис Осин.

«По поручению президента мы запустили новый механизм поддержки малого и среднего бизнеса — зонтичное поручительство. Он позволяет расширить круг получателей поддержки и защитить их от высоких процентных ставок», — прокомментировал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.