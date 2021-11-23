Примсоцбанк предлагает бесплатно оформить транспортную карту

Примсоцбанк предлагает жителям Владивостока совершенно бесплатно оформить «Транспортный пакет». В пакет входит Единая транспортная карта и моментальная дебетовая карта «Сегодня» - для онлайн пополнения ЕТК через мобильный банк «Примсоцл@йн».



«С 1 ноября в городских автобусах Владивостока начал действовать новый тариф за проезд. При использовании транспортной карты стоимость проезда составляет 30 рублей – это наиболее выгодная цена, – отмечает Андрей Грудинин, начальник отдела электронного бизнеса ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк». - Пополнить карту можно в наших банкоматах и терминалах, а также дистанционно – в мобильном приложении «ПримсоцЛайн». Именно поэтому мы приняли решение вместе с транспортной выдавать нашу новую моментальную дебетовую карту – также бесплатно».



В администрации Владивостока уточнили: дифференцированный тариф предусматривает, что по единой транспортной карте (ЕТК) стоимость поездки составляет 30 рублей, по любой банковской – 32 руб., если расчет наличными – 35 рублей.



«Такая разница призвана стимулировать использование пассажирами безналичного способа оплаты, что позволяет сделать денежные потоки в общественном транспорте прозрачными, - отметил Максим Акульшин, заместитель главы администрации Владивостока. – Учет платежей, а также пассажиропотока, в свою очередь, даст возможность влиять на качество перевозок. На сегодня безналичным способом оплачивается уже около 90 процентов всех поездок в городе».



Отметим, что карта «Сегодня» является абсолютно бесплатной, а также дает дополнительные преимущества, такие как:



- Начисление на остаток от 3 до 100 тысяч рублей – 3,5% годовых;

- Кэшбэк от оборота*:

• 1% от суммы покупки (руб.) в Аптеках, АЗС, супермаркетах;

• 1% от суммы на остальные покупки от 1000 руб. до 50 000 руб.

• 1,5% от суммы на остальные покупки, превышающие 50 000 руб. и до 100 000 руб.;

• 2% от суммы на остальные покупки, превышающие 100 000 руб.



* максимальный размер вознаграждения за покупки 3000 руб.



Список адресов офисов Примсоцбанка, в которых можно оформить Транспортную карту:



Владивосток:



ул. Калинина, 8;

ул. Стрельникова, 3-Б;

ул. Русская, 41 А;

ул.. Ладыгина, 3;

Проспект 100 лет Владивостоку, 46;

ул. Тухачевского, 53;

ул.. Борисенко, 25;

ул.. Сахалинская, 27;

ул. Новоивановская, 3;

пр-т Партизанский, 44;

ул. Алеутская, 11;

ул. Калинина, 277;

Океанский проспект, 16;

ул. Анны Щетининой, 21.



Трудовое: ул. Курчатова, 33.



Вольно-Надеждинское: ул. Пушкина, 32.



Подробности о картах и акциях Примсоцбанка можно уточнить в офисах банка, на сайте, а также по телефону единой справочной службы 8 (800) 350-42-02.

Пресс-служба ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» Тел.: 242-42-42, *4202 (с мобильного).