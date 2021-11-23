Солид Банк предложил гарантированную выплату при диагностике COVID-19 - 15 тыс. рублей

«Надежная защита» - одна из немногих программ, в которой предусмотрены выплаты не только при госпитализации и более негативных последствиях заболевания, но и при диагностике, а также при нежелательных последствиях вакцинации.

– Мы не будем муссировать страхи и опасения граждан по поводу возможных последствий самого заболевания короновирусом и вакцинации. Солид Банк лишь предлагает своим клиентам действующий финансовый инструмент, который позволяет иметь в своем вооружении финансовую подушку безопасности, – подчеркивается в сообщении банк.

Программа «Надежная защита» - расширенный полис страхования, который предусматривает гарантированную выплату даже при диагностике COVID-19, независимо от тяжести заболевания – 15 000 рублей.

Это почти в 4 раза больше, чем стоимость страховки. При чем независимо от того, работает ли застрахованный, госпитализирован ли он. Для выплаты не надо идти в офис страховой!

Покрываемые риски COVID-19:

Диагностирование - факт установления временной утраты трудоспособности (для работающих граждан с предоставлением больничного листа) или расстройства здоровья (для неработающих граждан с предоставлением справки из медицинского учреждения) в результате коронавирусной инфекции COVID-19.

Госпитализация - нахождение на стационарном лечении в результате диагностированной коронавирусной инфекции COVID-19.

Уход из жизни - в результате коронавирусной инфекции COVID-19.

Покрываемые риски на случай осложнений после вакцинации:

Госпитализация - нахождение на стационарном лечении в результате осложнений после проведения профилактической вакцинации от COVID-19.

Уход из жизни – в результате осложнений после проведения профилактической вакцинации от COVID-19.

Всего за 3 950 рублей в год вы сможете обеспечить себе финансовую защиту до 300 000 рублей.