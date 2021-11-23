Губернатор Югры Наталья Комарова и основатель ИНК Марина Седых обсудили вопросы устойчивого развития

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова и генеральный директор компании «ИНК-Капитал» (холдинговая структура ООО «Иркутская нефтяная компания»), основатель компании, член совета директоров Марина Седых приняли участие в рабочей встрече, которая прошла в Ханты-Мансийске. Стороны обсудили вопросы устойчивого развития в области углеродной нейтральности, возможности использования успешных практик региона, рассказали SIA.RU в компании.

«В настоящее время перед нефтедобывающей отраслью стоят задачи по опережающему внедрению цифровых решений, поиску отечественных технологий для разработки залежей трудноизвлекаемых углеводородов, масштабному применению современных методов поддержания и увеличения нефтеотдачи, снижения углеродного следа», – подчеркнула Наталья Комарова.

На территории ХМАО при поддержке Минэнерго России реализуется федеральный проект «Технологии освоения трудноизвлекаемых углеводородов». В рамках проекта создан центр исследования керна, который оказывает услуги по его исследованию всем нефтяным компаниям страны. Кроме этого, с 2009 года в округе работает «карбоновый полигон» на базе полевого стационара "Мухрино" Югорского государственного университета, где ведут мониторинг поглощения углерода экосистемами. Это позволяет отработать технологии, направленные на создание наиболее точной методики учета выбросов и поглощения парниковых газов, сокращение их выброса, а также поможет верифицировать результаты такой оценки.

Также ведется работа по созданию международного центра по оценке и верификации углеродных единиц, условий для вхождения субъектов экономической деятельности региона в систему торговли квотами на выбросы парниковых газов.

«При реализации проектов в области снижения углеродного следа недостаточное внимание уделяется возможностям таких природных экосистем, как болота, в части поглощения CO2. С одной стороны, здесь должны применяться технологии, снижающие выработку газа. С другой стороны, использоваться возможности природных экосистем, способных поглощать CO2, снижать негативное влияние», – добавила глава региона.

Ханты-Мансийский автономный округ – одна из крупнейших нефтегазоносных провинций России. Сегодня перед Иркутской нефтяной компанией стоит вопрос устойчивого развития. «Именно поэтому компания обратилась к территориям, где наработан существенный опыт в этом направлении, и в частности, к Ханты-Мансийскому автономному округу. Вопросы устойчивого развития невозможно решить в одной отдельно взятой компании или одном отдельно взятом регионе. Они решаются общими усилиями, при совместной работе», – сообщила Марина Седых.

Основатель компании также отметила, что Иркутская нефтяная компания стала первой, которая разрабатывала Восточно-Сибирскую нефтегазоносную провинцию. Помимо Иркутской области, деятельность ведется на территории Красноярского края и Республики Саха (Якутия). Компания уделяет большое внимание вопросам экологии, безопасности труда. Практики, компетенции, наработанные в Югре, представляют существенный интерес для ИНК.

Глава Югры, в свою очередь, подчеркнула, что реализация проектов, направленных на повышение экономики ресурсов, движение к устойчивому развитию требуют объединения усилий бизнеса, власти, науки, тесного обмена опытом между компаниями, регионами. Итогом встречи стала готовность сторон сотрудничать в сфере «зеленой» трансформации нефтегазовой отрасли страны и обмениваться лучшими практиками.

Также делегация Иркутской нефтяной компании посетила центр управления добычей ООО «Газпромнефть-Хантос» и кернохранилище Научно-аналитического центра рационального недропользования имени Шпильмана.