Разведение рыбы на площадке БЦБК признали нерентабельным

Ранее власти Иркутской области предлагали использовать ее в качестве фермы для выращивания рыбы, сообщает ТАСС.

«По вопросу возможности развития аквакультуры на территории БЦБК Росрыболовство уведомило правительство Иркутской области о том, что рассмотрение данного вопроса преждевременно. Учитывая природно-климатические условия региона, значительные объемы требуемых инвестиций по применению системы установок замкнутого водоснабжения для выращивания ценных пород рыб, перспективы рентабельности оцениваются как низкие», – сообщил собеседник агентства.

Росрыболовство отметило, что при разведении на площадке БЦБК видов рыб, не характерных для Байкала, в случае чрезвычайной ситуации техногенного или природного характера в озеро могут попасть не свойственные экосистеме представители фауны.