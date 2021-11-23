Для 90% россиян важно, чтобы их профессия приносила пользу обществу

Сервис Работа.ру провел исследование (есть у SIA.RU) и выяснил, какие профессии жители России считают самыми общественно полезными, и важно ли им самим приносить пользу обществу.

Более половины респондентов (58%) отметили, что наибольшую пользу обществу приносят врачи. Еще 40% опрошенных указали тоже самое об учителях, а 28% – о спасателях. Почти четверть участников исследования (24%) выделили пользу для общества пожарных.

18% опрошенных считают общественно полезной профессию ученого, 17% – строителя, 14% – инженера, а 13% – водителя.

Еще 11% участников исследования отметили пользу военных, а 10% – поваров. Респонденты указывали и другие общественно полезные специальности, однако они набрали менее 10% голосов.

81% опрошенных жителей России уверены, что их профессия приносит пользу обществу.

Для 90% опрошенных жителей России важно работать по общественно полезной специальности, а 45% респондентов рассказали, что им даже приходилось менять профессию, чтобы приносить больше пользы для общества.