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603 человека заболели коронавирусом в Иркутской области

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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Материалы сюжета "Коронавирус 2021, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19":
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