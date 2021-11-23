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Проезд ограничат по улице Аэрофлотской в Иркутске

Движение частично заблокируют в районе дома №7а по улице Аэрофлотской с 08:00 23 ноября до 17:00 29 ноября по центру проезжей части улицы Аэрофлотской, рассказали SIA.RU в пресс-службе Байкальской энергетической компании.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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