Вспышку коронавируса зафиксировали в Иркутском районе

В лидерах по проросту больных в Иркутской области – Иркутск.
По данным регионального оперштаба, за последние сутки в Иркутской области новой инфекцией заболели 603 человека. Об этом свидетельствует карта распространения коронавируса в регионе.
- в Иркутском районе – 50 (всего 8 878),
- в Братске – 48 (всего 8 692),
- в Ангарске – 38 (всего 11 945),
- в Усть-Кутском районе – 31 (всего 5 272).
Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:
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23 ноября 2021
Напомним, в Иркутской области началась четвертая волна пандемии. По предварительным данным, она продлится от 6 до 10 недель. В регионе уже увеличили коечный фонд и ввели запрет на массовые мероприятия.