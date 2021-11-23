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Вспышку коронавируса зафиксировали в Иркутском районе

В лидерах по проросту больных в Иркутской области – Иркутск.

По данным регионального оперштаба, за последние сутки в Иркутской области новой инфекцией заболели 603 человека. Об этом свидетельствует карта распространения коронавируса в регионе.

  • в Иркутском районе – 50 (всего 8 878),
  • в Братске – 48 (всего 8 692),
  • в Ангарске – 38 (всего 11 945),
  • в Усть-Кутском районе – 31 (всего 5 272).

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:

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Напомним, в Иркутской области началась четвертая волна пандемии. По предварительным данным, она продлится от 6 до 10 недель. В регионе уже увеличили коечный фонд и ввели запрет на массовые мероприятия.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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