Вспышку коронавируса зафиксировали в Иркутском районе

В лидерах по проросту больных в Иркутской области – Иркутск.

По данным регионального оперштаба, за последние сутки в Иркутской области новой инфекцией заболели 603 человека. Об этом свидетельствует карта распространения коронавируса в регионе.

Из 603 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:

в Иркутске – 141 (всего 45 503),

в Иркутском районе – 50 (всего 8 878),

в Братске – 48 (всего 8 692),

в Ангарске – 38 (всего 11 945),

в Усть-Кутском районе – 31 (всего 5 272).

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:

Иркутск – 45 503,

Ангарск – 11 945,

Иркутский район – 8 878,

Братск – 8 692,

Усть-Илимск – 7 699.

Напомним, в Иркутской области началась четвертая волна пандемии. По предварительным данным, она продлится от 6 до 10 недель. В регионе уже увеличили коечный фонд и ввели запрет на массовые мероприятия.