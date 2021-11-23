На Дальнем Востоке 85% многоквартирного жилья строится с эскроу

Всего в округе строится около 2,8 млн кв. метров многоквартирного жилья. Об этом на онлайн-конференции с журналистами ДФО сообщил заместитель руководителя аналитического центра ДОМ.РФ Юрий Ачкасов.

«Переход рынка жилищного строительства на проектное финансирование и счета эскроу на Дальнем Востоке уже опережает общероссийские темпы. Всего на территории РФ в стройке находится около 99 млн кв. метров жилья, из них 74% возводится по новым правилам. При этом в ДФО так строится уже более 2,4 млн кв. метров жилья, что составляет 85% всего рынка. Переход на эскроу на Дальнем Востоке вступил в заключительную фазу», – сказал Юрий Ачкасов.

Среди регионов ДФО Амурская и Магаданская области полностью перешли на строительство жилья через проектное финансирование и счета эскроу. По количеству проектов с использованием счетов эскроу в числе лидеров также Сахалинская область, где по новой схеме возводится 97% многоэтажек, Приморский край – 88%, Республика Саха (Якутия) – 87%.

Всего на территории ДФО в настоящее время возводится 388 многоквартирных домов на 56 тыс. квартир. При этом 67% всего строительства ведется в трех городах – Владивостоке, Хабаровске, Улан-Удэ.

С начала 2021 года на Дальнем Востоке было начато строительство 219 многоквартирных домов общей площадью около 1,5 млн кв. м. 75% нового строительства приходится на Приморский Край, Хабаровский край и Сахалинскую область.

