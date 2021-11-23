Компания En+ Group подводит итоги программы «Моя карьера 2.0»

На площадке Технопарка ИРНИТУ состоялась итоговая конференция корпоративной программы развития En+ Group «Моя карьера 2.0». По итогам этого мероприятия финалисты зачислены в кадровый резерв энергохолдинга и получат возможность пройти стажировку в новых должностях, индивидуально подобранных каждому участнику, рассказали SIA.RU в компании.

Проект «Моя карьера» был начат Корпоративным университетом компании в 2020 г. и проводится уже второй год для пополнения кадрового резерва En+ Group и карьерного роста молодых сотрудников. На старте в проект вошли 511 участников, к финалу в результате отборочных этапов прошло 140 человек из 15 организаций, входящих в холдинг En+ Group.

Этот проект – часть программы по формированию кадрового резерва компании. Ставку на активных целеустремленных сотрудников в своё время сделал основатель энергохолдинга и общественный деятель Олег Дерипаска.

Помимо основной программы преподавателями Корпоративного университета для конкурсантов было проведено дополнительное обучение по темам: «Экономика и финансы», «Умение объяснять», «Публичные выступления», «Лидерство и работа в команде», «Введение в бизнес-систему», «Управление проектами», «Теория решения изобретательских задач», «Личная эффективность», «Управление персоналом». В ходе проекта было выявлено, что для участников является актуальным обучение по теме «Компетенции и навыки будущего», поэтому организаторами было принято решение осветить эту тему на итоговой конференции «Моя карьера 2.0».

Во время мероприятия команды участников работали под руководством экспертов, решая кейсы по важным для En+ Group направлениям: «Цифровизация», «Экология», «Охрана труда и развитие культуры безопасности», «Социальные проекты. Развитие городов». Финалистам предоставили возможность показать свои знания и навыки, чтобы в дальнейшем стать активными участниками изменения будущего En+ Group.

Руководитель энергетического бизнеса En+ Group Михаил Хардиков:

– Главная наша цель – не просто решение производственных задач, поставленных перед конкурсантами, но проработка актуальных проектов по развитию компании в условиях изменений, поиск сотрудников, которые адаптируются к этим условиям. En+ Group заинтересована в поиске талантливых, неравнодушных молодых людей, поддерживающих интересы компании, тех кто готов преодолевать сложности и менять мир вместе, предлагая нестандартные решения конкретных задач.

Ректор ИРНИТУ, Михаил Корняков:

– Мы приветствуем взаимодействие En+ Group с вузами области и в первую очередь с ИРНИТУ. Гордимся тем, что наши выпускники работают в энергохолдинге En+ Group, который входит в рейтинг крупнейших работодателей Forbes. Надеемся, что идеи и наработки проекта «Моя карьера» помогут и нам в подготовке будущих энергетиков.