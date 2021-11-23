284 млн рублей компенсации за нерабочие дни ноября получили предприниматели Приангарья

5615 заявлений на получение компенсации за нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября подали предприниматели Иркутской области. Из них почти 4 тысячи уже получили свыше 284млн рублей.

Напомним, что правительство РФ запустило новые программы поддержки пострадавшего бизнеса в виде безвозмездных грантов. Их размер зависит от количества работников – в расчете один МРОТ на одного занятого. Заявки принимают до 15 декабря включительно на сайте nalog.gov.ru. Деньги выплачивают через 8 рабочих дней с момента подачи заявления в ФНС.

Кроме того, в регионе начали выдавать льготные кредиты по программе ФОТ 3.0. Уже одобрены займы 212 предпринимателям на общую сумму почти 500 миллионов рублей.

Рассчитывать на данную меру поддержки могут кинотеатры, музеи, зоопарки, спортивные организации и фитнес-центры, санатории, турагентства, гостиницы, предприятия общепита, а также компании, которые занимаются организацией досуга, отдыха и развлечений. В перечень отраслей, которые входят в программу, добавлены новые: допобразование детей и взрослых, стоматологическая практика, услуги по дневному уходу за детьми, ремонт компьютеров, химчистки, парикмахерские и салоны красоты.



Средства выделяются по ставке 3% годовых на три года. Первые шесть месяцев – период без платежей. В данной программе задействованы заемщики, которые участвовали в ФОТ 2.0, а также предприятия малого и среднего бизнеса, созданные с 1 июля 2020 года. Заключить договор можно до 31 декабря 2021 года. Ключевое условие – сохранение численности работников на уровне не ниже 90%. Данный показатель будет контролироваться Федеральной налоговой службой.

