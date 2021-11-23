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284 млн рублей компенсации за нерабочие дни ноября получили предприниматели Приангарья

5615 заявлений на получение компенсации за нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября подали предприниматели Иркутской области. Из них почти 4 тысячи уже получили свыше 284млн рублей.

Напомним, что правительство РФ запустило новые программы поддержки пострадавшего бизнеса в виде безвозмездных грантов. Их размер зависит от количества работников – в расчете один МРОТ на одного занятого. Заявки принимают до 15 декабря включительно на сайте nalog.gov.ru. Деньги выплачивают через 8 рабочих дней с момента подачи заявления в ФНС.

 Кроме того, в регионе начали выдавать льготные кредиты по программе ФОТ 3.0. Уже одобрены займы 212 предпринимателям на общую сумму почти 500 миллионов рублей.

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Рассчитывать на данную меру поддержки могут кинотеатры, музеи, зоопарки, спортивные организации и фитнес-центры, санатории, турагентства, гостиницы, предприятия общепита, а также компании, которые занимаются организацией досуга, отдыха и развлечений. В перечень отраслей, которые входят в программу, добавлены новые: допобразование детей и взрослых, стоматологическая практика, услуги по дневному уходу за детьми, ремонт компьютеров, химчистки, парикмахерские и салоны красоты.

Средства выделяются по ставке 3% годовых на три года. Первые шесть месяцев – период без платежей. В данной программе задействованы заемщики, которые участвовали в ФОТ 2.0, а также предприятия малого и среднего бизнеса, созданные с 1 июля 2020 года. Заключить договор можно до 31 декабря 2021 года. Ключевое условие – сохранение численности работников на уровне не ниже 90%. Данный показатель будет контролироваться Федеральной налоговой службой.
 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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