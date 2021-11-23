Три иркутские школы получат новые автобусы

Транспорт предоставило министерство образования Приангарья по заявке городской администрации. Машины направят в школы № 2, 5 и 20. Транспорт планируют использовать для доставки школьников на олимпиады, соревнования и экскурсии. Об этом сообщили в департаменте образования областного центра.

– Благодаря поддержке министерства образования Иркутской области и Правительства региона автобусы получат учебные учреждения, в которых транспорт крайне необходим. Некоторое время потребуется для выполнения формальных процедур, связанных с утверждением маршрутов. Но уже совсем скоро машины пополнят автопарк трех школ. Техника оборудована всем необходимым для перевозки детей, – отметил начальник департамента образования администрации города Иркутска Олег Ивкин.