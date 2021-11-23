Программу занятий живописью для особых детей планируют распространить на всю область

Губернатор Иркутской области поддержал инициативу областного художественного музея по обучению живописи особенных детей, имеющих диагноз аутизм, синдром Дауна и проблемы со зрением.

Сейчас по специальной программе в музее занимаются около 500 человек в год. По мнению главы региона, важно распространить этот опыт и создать все необходимые условия для социализации и развития не только в областном центре. Если в Иркутске сейчас живет более 5 тысяч детей с ограниченными возможностями, то в области – 24 тысячи.

По словам губернатора, специалисты художественного музея готовы выезжать в районы. Проводить мастер-классы для особенных детей. Организовывать занятия с сотрудниками муниципальных музеев.

– Специалисты музея накопили огромный опыт и готовы распространять его на весь регион. Конечно, поддержал эту инициативу. Дал поручение профильным министерствам подключиться к этой работе, проработать возможные варианты, – сообщил Игорь Кобзев в своем Инстаграм.