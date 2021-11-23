Новикомбанк поздравляет Ростех с днем основания

23 ноября исполилось 14 лет со дня основания Госкорпорации Ростех. Многопрофильная промышленная корпорация является примером прогрессивной, инновационной и эффективной компании. Сегодня Ростех объединяет под своим началом более 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Председатель Правления Новикомбанка, опорного банка Ростеха, Елена Георгиева поздравила руководство и коллектив Госкорпорации.

Под эгидой Ростеха, основанного в 2007 году, произошло возрождение отечественного авиастроения, машиностроения, автомобилестроения, двигателестроения, станкостроения, фармацевтики, информационных технологий, микро- , радиоэлектроники и других важнейших отраслей промышленности. Благодаря деятельности Госкорпорации из года в год увеличивается количество перспективных проектов, заключаются новые соглашения, в том числе международные, модернизируется производство, ведутся передовые разработки, наращиваются обороты высокотехнологичной продукции.

«Новикомбанк гордится тем, что является важнейшим звеном финансовой системы своего акционера, поддерживая все его начинания, разрабатывая индивидуальные решения для реализации проектов Госкорпорации на самых выгодных условиях», - отметила Елена Георгиева.

Новикомбанк не просто финансирует предприятия Ростеха, но и открывает им доступ ко всем инструментам государственной поддержки, сотрудничая с профильными органами власти и институтами развития, такими как: Фонд развития промышленности, Государственная корпорация развития России ВЭБ.РФ, Российский экспортный центр, Корпорация МСП и др.

«В этот знаменательный день позвольте от всей души пожелать Вам, уважаемый Сергей Викторович, и всему коллективу Госкорпорации Ростех новых профессиональных побед и достижений, воплощения в жизнь самых амбициозных планов и интересных проектов, а Ростеху – дальнейшего развития и процветания!», - подчеркнула Елена Георгиева в завершение своего обращения к Генеральному директору Ростеха Сергею Чемезову и сотрудникам Госкорпорации.