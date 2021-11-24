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Власти обсуждают возможность выдачи QR-кодов людям с антителами к коронавирусу

Власти обсуждают возможность выдачи QR-кодов людям с антителами к коронавирусу, но которые не числятся официально переболевшими, сообщает РБК со ссылкой на два источника, близких к профильным ведомствам. О решении может быть объявлено в ближайшее время.

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Всемирная организация здравоохранения в настоящее время не дает оценок тому, какой уровень антител достаточен для того, чтобы быть защищенным от COVID-19. Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович неоднократно поясняла, что наличие антител у человека не будет препятствием для вакцинации.

Ранее академик Гинцбург заявлял, что уровень антител в 300 Bau полностью защищает от дельта-штамма коронавируса. Такой вывод в центре сделали после проведенного исследования совместно с Департаментом здравоохранения Москвы, в котором участвовали 4 тыс. горожан.

Если будет принято решение выдавать QR-коды на основании уровня антител, то претендовать на получение такого кода смогут не только те, кто переболел без официального диагноза врача, но и привившиеся иностранными вакцинами.

По словам одного из источников, сторонниками положительного «вердикта» по выдаче QR-кодов людям с антителами выступают в том числе представители российской элиты, поскольку многие ревакцинировались западными вакцинами, которые в России пока не признают.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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