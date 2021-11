Новости Всероссийский фестиваль по программированию RuCode 4.0 завершился в Иркутске Инициатором фестиваля выступает МФТИ, его организаторами − 16 вузов России, общественные организации и ИТ-парки, а индустриальными партнерами − компании Яндекс, «Фирма 1С», «Сбер», ИНИД и Deep Learning School, сообщили SIA.RU в пресс-службе проекта. Завершающие мероприятия RuCode 4.0 − зачет в форме соревнований по направлениям «Искусственный интеллект» и «Алгоритмическое программирование», а также 7-часовая онлайн-трансляция, в которой итоги подвели организаторы, индустриальные партнеры и сами участники RuCode, состоялись в минувшие выходные. Фестиваль проводился в три этапа. В рамках первого, который длился до конца октября, любой желающий мог зарегистрироваться и стать слушателем онлайн-курсов по трем направлениям: «Искусственный интеллект», «Алгоритмическое программирование» и «Программирование 1С». Участие в этом этапе приняли более 6 тысяч человек со всей страны. На втором этапе преподаватели ведущих вузов страны и эксперты крупных российских ИТ-компаний проводили интенсивы (интерактивные лекции и практические занятия) по трем вышеперечисленным направлениям. По завершении интенсивов, в третьем этапе учебного фестиваля, участники попробовали свои силы, применяя полученные знания на финальных зачетах в форматах контеста по направлению «Алгоритмическое программирование» и чемпионата по направлению «Искусственный интеллект». Всего во втором и третьем этапах поучаствовало 5 542 человека из 82 регионов России и нескольких стран мира. Победителями учебных контестов по алгоритмическому программированию фестиваля RuCode 4.0 стали 6 команд. В дивизионе А/В (всего участвовали 90 команд): Золото − команда «Energy is not over»: Матвей Асландуков, Игорь Вабенблат, Олег Валлас (Харьков, Украина).

Серебро − команда «Undertrained+Overpressured»: Иван Сафонов, Тимофей Федосеев, Максим Гороховский (Россия, Москва).

Бронза − команда «Harbour. Space U: Harbour Backspace»: Егор Дубовик, Максим Обозный, Батыр Сардарбеков (Испания, Барселона).

В дивизионе C/D (E/F) (всего участвовали 336 команд):

Золото – «MuPaH4yKu»: Евгений Колодин, Андрей Акманов, Алексей Майоров (Россия, Москва).

Серебро – «Just nust»: Дмитрий Матяш, Дариуш Пискевич, Даниил Ефремов (Россия, Москва).

Бронза – «RiskyBeesness»: Скальт Альберт, Тюряев Илья, Кузнец Антон (Россия, Ростовская область). Победителей направления «Искусственный интеллект» определяли в трех треках В треке Сбера лучшим стал Андрей Аргаткин (г. Красноярск), второе место заняла команда «Катбуст: скоростной мангуст» в составе Максима Герасимова (г. Чебоксары), Арсения Шахматова (г. Челябинск) и Степана Шабалина (г. Санкт-Петербург), третье – Дмитрий Кузюрин (г. Новосибирск). В треке от ИНИД первое место разделили Константин Тихонов (г. Москва) и Дмитрий Кузюрин (г. Новосибирск). Второй стала команда DarkSide из Перми: Василий Челпанов, Данил Вагапов, Никита Понькин. Третье место у Татьяны Аюевой (г. Москва). В треке Deep Learning School за лучшее решение своей задачи первое место отдано команде DarkSide, второе − Олег Шаронову (г. Москва), третье поделили Влад Смирнов (г. Пермь) и Данил Астафуров (г. Саратов). Четвертый RuCode ознаменовался рядом нововведений. Впервые был сформирован рейтинг самых активных и мотивированных участников, которые не пропускали лекции и показали прогресс в обучении. Рейтинговая таблица опубликована на сайте фестиваля rucode.net. Еще одним новшеством RuCode 4.0 стали открытые лекции о механизмах блокчейна, тонкостях NLP и программировании на современных языках, которые прочитали эксперты ведущих ИТ-компаний России (золотой призер ACM ICPC 2008 года, основатель и разработчик NEAR Protocol Александр Скиданов; заместитель заведующего лабораторией инноватики МФТИ, руководитель Школы глубокого обучения МФТИ, исследователь в Институте искусственного интеллекта AIRI Юрий Яровиков, преподаватель ВШЭ, куратор проектов на студенческих программах в «Сириусе», Data Scientist в Сбербанке Мария Тихонова и другие). Также впервые именно на RuCode 4.0 был создан открытый дивизион F для тех, кто делает первые шаги в алгоритмическом программировании. «Фестиваль RuCode проходит в четвертый раз, и все это время мы уверенно растем благодаря сотрудничеству на равных, уникальной слаженной кооперации ведущих университетов России. Количество участников с каждым годом только увеличивается, поэтому мы каждый фестиваль придумываем новые активности. В этом году к двум основным направлениям добавилось программирование 1С от партнера фестиваля “Фирмы 1С”. Участники могли попробовать свои силы в этом тематическом направлении, а кто-то уже успел заинтересоваться темой и планирует дальше развивать свои навыки. Кроме того, во время интенсивов ведущие российские представители ИТ-отрасли читали открытые лекции по теме blockchain и NLP. Это тоже нововведение, которое появилось в RuCode 4.0», − отметил Алексей Малеев, директор Центра развития ИТ-образования МФТИ, инициатор всероссийского учебного фестиваля RuCode, основатель Mosсow Workshops, Олимпиадных школ МФТИ. Однако цели фестиваля остаются неизменными − помощь в самореализации и совершении первых шагов в ИТ-отрасли, раскрытии талантов молодежи, а также повышение квалификации уже состоявшихся специалистов. «В финале RuCode собираются сильнейшие специалисты, лучшие из которых продолжают свой путь в крупных IT-компаниях, в том числе и в Яндексе. Это те ребята, которые будут принимать участие в разработке прорывных технологий. Поэтому мы и дальше будем поддерживать это сообщество и помогать нашим партнерам, чтобы создать еще больше возможностей для талантливых программистов на самом старте их пути», − отметил Динар Гумиров, руководитель олимпиадного направления Яндекса. info4

