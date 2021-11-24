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Мишустин обещал обдумать выдачу QR-кодов людям с высоким титром антител

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24 ноября 2021
Власти обсуждают возможность выдачи QR-кодов людям с антителами к коронавирусу
24 ноября 2021

Губернатор Амурской области Василий Орлов на заседании правительства по коронавирусу выступил с идеей выдавать QR-коды переболевшим коронавирусом в легкой форме и имеющим высокий титр антител, но непривитым гражданам. Премьер-министр Михаил Мишустин пообещал обдумать это предложение. Ранее РБК сообщило, что такая возможность обсуждается.

– Мне кажется, что было бы правильно на федеральном уровне разработать такой порядок для граждан, которые переболели, но при этом не лечились в стационарах и, соответственно, не привиты, чтобы через госуслуги эти граждане также могли получить QR-код, – сказал господин Орлов.

Он отметил, что это «значительно бы снизило общественный негатив, общественный резонанс по теме вакцинации, в том числе разгрузило бы систему здравоохранения и позволило сэкономить бюджетные средства, которые мы сегодня направляем на вакцинацию».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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