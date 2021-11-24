Росбанк – победитель премии Frank mortgage Award 2021

Росбанк признан лучшим банком в номинации «Самые лояльные клиенты» по итогам масштабного исследования российского рынка ипотеки, проведенного Frank RG, сообщили SIA.RU в банке.

В ходе исследования эксперты проанализировали множество аспектов ипотечного кредитования, включая продуктовое предложение участников, функционал основных цифровых сервисов, клиентский опыт.

В результате, эксперты Frank RG отметили, что среди участников исследования в Росбанке самая высокая доля заемщиков, готовых рекомендовать продукты банка другим потенциальным клиентам.

«Мы отлично понимаем, что для многих приобретение жилья является одним из важнейших событий в жизни, и стремимся сделать так, чтобы для клиентов это событие сопровождалось исключительно приятными впечатлениями. Особо приятно осознавать, что наши заемщики высоко ценят нас и рекомендуют – это, пожалуй, самый высокий уровень признания. Мы продолжим поступательно повышать уровень удовлетворенности клиентов – это одно из трех ключевых направлений стратегии Росбанка «Устойчивый рост» до 2025 года», – подчеркнул руководитель «Росбанк Дом» Денис Ковалев.

Новая стратегия Росбанка «Устойчивый рост» на 2021-2025 годы сфокусирована на трех основных направлениях, которые являются естественным продолжением предназначения Societe Generale:

Клиент – банк больше чем когда-либо намерен поддерживать клиентов в достижении их целей, оставаясь надежным финансовым спутником;

Эффективность – инструмент для достижения ключевой цели;

Устойчивое развитие – видение лучшего, устойчивого будущего.

Росбанк продолжит развитие жилищной экосистемы, построенной вокруг главного розничного продукта – ипотеки. Предлагая решения с высокой степенью цифровизации и с большим количеством партнерских API-интеграций и сервисов, Росбанк ставит целью удвоить объемы выдач ипотечных кредитов к 2025 году и занять лидирующую позицию по показателю NPS.