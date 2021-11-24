Прогноз: элитное жилье в Москве подорожает на 7% в 2022 году

В Санкт-Петербурге – на 6,5%.

Аналитики международной консалтинговой компании Knight Frank подготовили прогноз цен на элитную жилую недвижимость на 2022 год. Согласно данным исследования Prime Global Forecast, максимальный рост цен будет зафиксирован в Майами (+10%). Сидней займет второе место в рейтинге, ожидаемая динамика составит +9%. Российские города – Москва и Санкт-Петербург – вошли в десятку лидеров: в 2022 году элитная недвижимость может подорожать на 7% и 6,5% соответственно.

Согласно прогнозам экспертов, лидером по росту цен на элитную недвижимость в 2022 году станет Майами: динамика составит +10%. Спрос поддерживает благоприятный налоговый режим во Флориде, конкурентоспособные цены на жилье в Майами и повысившаяся привлекательность объектов на побережье. С начала пандемии только в Палм-Бич было продано 35 лотов в бюджете свыше $30 млн, 20 лотов – от $40 млн, два – стоимостью, превышающей $100 млн.

В Сиднее также ожидается существенный рост цен – на 9%. Среди факторов, которые приведут к усилению положительной динамики, можно выделить открытие границ, и, как следствие, возвращение инвесторов на рынок, а также растущий интерес местных покупателей ко вторичному жилью в Австралии.

Рекордно низкий уровень предложения и высокий спрос на большие по площади дома на фоне низких ставок по ипотечным кредитам приведут к росту цен в Лос-Анджелесе примерно на 8% в 2022 году.

Четвертое место разделили Москва, Окленд и Лондон, для которых положительная динамика цен составит 7%. Согласно оценке Knight Frank, по итогам 2021 года цена квадратного метра элитной жилой недвижимости в Москве достигнет 1 266 тыс. руб., а в 2022 году – 1 355 тыс. руб.