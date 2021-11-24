«Столото» подает в суд на Google

Приложение лотереи отказались размещать в Google Play из-за политики в отношении азартных игр, сообщает РБК.

В конце октября АО «Технологическая компания «Центр» подала в Арбитражный суд Москвы иск к российской «дочке» Google ООО «Гугл», а также к двум иностранным юрлицам компании — Google LLC и Google Commerce Limited, следует из картотеки дел. Истец входит в многопрофильный холдинг S8 Capital, среди активов которого — крупнейший распространитель лотерей в России «Столото».

Как пояснил РБК представитель ТК «Центр», они требуют допустить к размещению в Google Play мобильное приложение государственных лотерей под брендом «Столото». Компания неоднократно обращалась в группу компаний Google с просьбой разместить это приложение для бесплатного скачивания и установки на устройства, работающие под управлением операционной системы Android, однако владелец магазина систематически отказывал, «блокируя аккаунт со ссылкой на свою внутреннюю политику в отношении азартных игр». При этом, как настаивает истец, Google не применяет ограничения, которые распространяются на российское лотерейное приложение, к другим зарубежным компаниям.