Новая жизнь бульвара Постышева

Как одним мероприятием отметить такие значимые, но, тем не менее, разноплановые даты и события, как 360-летие столицы Восточной Сибири, 180-летие Сбера, Год спорта в Иркутске и Всемирный день детства, да ещё объединив это всё с экологическим марафоном, посвящённом Синичкиному дню? Универсальный ответ на этот вопрос нашли в Байкальском банке Сбербанка, организовав 20 ноября праздник для горожан на бульваре Постышева в Октябрьском районе Иркутска.

Фото: Андрей Фёдоров.

Оригинальная идея

К полудню на бульваре, где, впрочем, и так всегда многолюдно – особенно, сейчас, после благоустройства этого места – собралось достаточно много горожан: жителей окрестных домов, партнёров Сбера, представителей городской власти, журналистов. Но особенно много было детей – под бодрое музыкальное сопровождение они с удовольствием качались на качелях, крутились на каруселях, осваивали различные лазалки. Кстати, сразу было видно, что все аттракционы – новые, современные и антивандальные.

Фото: Андрей Фёдоров.

Как оказалось, одним из поводов для праздника стало завершение благоустройства бульвара Постышева и официальное открытие детской спортивно-развлекательной площадки, которое организаторы приурочили к Всемирному дню детства. Как рассказала заместитель председателя комитета городского обустройства – начальник департамента городской среды администрации Иркутска Марина Шевела, сначала здесь по федеральному проекту формирования комфортной городской среды сделали два променада, установили оригинальные светильники, предназначенные исключительно для этого пространства. А на этапе планирования второй очереди благоустройства администрация города обратилась к Сбербанку с идеей совместными усилиями сделать это место «живым».

Марина Шевела, начальник департамента городской среды администрации Иркутска.

Фото: Андрей Фёдоров.

– Мы задумались о том, какую смысловую нагрузку заложить в стратегический план развития бульвара, чтобы здесь было приятно не только прогуливаться, – пояснила Марина Шевела. – И можно смело сказать, что у нас всё получилось: оборудовано девять площадок, где установлено инклюзивное оборудование, которого больше нет нигде в Иркутске. Его качество и наполнение может оценить каждый. Этот интересный проект – подарок городу к 360-летнему юбилею, который мы отмечали в этом году.

«Спорт рядом»

Александр Абрамкин, председатель Байкальского банка Сбербанка .

Фото: Андрей Фёдоров.

– Идея сделать бульвар Постышева ещё более комфортным и удобным для прогулок, создав здесь локацию с тренажёрами, которые подходят для физической активности детей младшего возраста, нам очень понравилась и мы с удовольствием её поддержали, – рассказал председатель Байкальского банка Сбербанка Александр Абрамкин. – В год 180-летия Сбера мы делаем много добрых дел, посвящённых городу и горожанам, в том числе, маленьким ребятишкам.

Одно из таких дел – детский спортивный городок в оживленной части Октябрьского района, рядом с любимым местом отдыха иркутян – Верхней Набережной Ангары.

Оборудование городка разместили на протяжении всего бульвара. Переходя от одной площадки к другой, дети могут «протестировать» 19 интересных приспособлений, которые развивают силу, ловкость, вестибулярный аппарат, координацию. Среди них – турникет «Восхождение», различные качели, «вертушка-эксцентрик», батут, гамак, качалка «Аргонавт», развивающая игровая панель, качалка в виде чаши и другие активности. При этом их размещение в разных локациях гарантирует безопасность детей, которые придут сюда поиграть и позаниматься на тренажёрах, поскольку позволяет избежать большого скопления малышей в одном месте.

Фото: Андрей Фёдоров.

– Эту площадку мы решили назвать «Спорт рядом», потому что её назначение идеально вписывается в идею увлечь подрастающее поколение спортом с самого раннего возраста, – поделился Александр Абрамкин. – Я думаю, что время, проведённое в этом месте, станет для кого-то из ребят первым шагом, трамплином, которые помогут им выбрать для себя более что-то более серьёзное в спорте. А в целом, площадка долгие годы будет дарить детям и их родителям хорошее настроение.

Кстати, согласно техническому регламенту Евразийского экономического союза «О безопасности оборудования для детских игровых площадок» срок службы оборудования, на бульваре Постышева составляет 15 лет, его гарантированным техническим обслуживанием будет заниматься компания-изготовитель.

Фото: Андрей Фёдоров.

Александр Абрамкин также отметил, что в следующем году Сбер вместе с партнёрами продолжит активно развивать в Иркутске общественные пространства – в том числе со спортивным уклоном.

– В нашем городе много необустроенных мест, а у нас есть много идей по их благоустройству, в которые мы вкладываемся уже сейчас, и они точно понравятся иркутянам. Кроме того, нам очень приятно участвовать в процессе преобразования Иркутска и видеть, как он меняется к лучшему. Становится более комфортным и дружелюбным для жителей, – сказал он.

Эко-воспитание личным примером

Подрастающее поколение Сбер привлекает не только к спортивному, но и экологичному образу жизни. Например, вместе с учителями и учениками иркутской школы №19 реализует совместный проект по воспитанию эко-привычек у юных сибиряков.

Юлия Кальвина, управляющий Иркутским отделением Сбербанка (слева).

Фото: Андрей Фёдоров.

– Мы сейчас видим, что современные дети более чувствительны к теме экологии, им проще перестраивать свои привычки, они, например, гораздо охотнее реагируют на раздельный сбор бытового мусора, чем взрослые люди, у которых уже сформировалось определённое эко-поведение, – прокомментировала управляющий Иркутским отделением Сбербанка Юлия Кальвина. – Поэтому мы решили поработать с учениками первых классов 19-й школы – а это почти 300 ребят – так как понимаем, что именно они будут потом влиять и на своих родителей, и на окружающих. Проводим со школой много мероприятий эко-направлености и в январе планируем вручить ей «Зелёный Оскар» - как лучшим классам, так и активным волонтёрам

Светлана Большещапова, директор СОШ ? 19 (слева).

Фото: Андрей Фёдоров.

– Всегда легче научить чему-то новому ребёнка, чем потом переучивать взрослого человека, – уверена директор СОШ № 19 Светлана Большещапова. – Поэтому у нас не просто школа, а настоящая эко-школа, где мы воспитываем поколение, которое будет с уважением относиться к окружающей среде.

Вот и на бульваре Постышева волонтёры-школьники вместе со Сбером и фондом «Подари планете жизнь» организовали эко-марафон «Зима теплее». Одним из пунктов этого мероприятия стала социальная акция, в рамках которой гости праздника собрали из готовых деталей 100 кормушек для птиц, зимующих в нашем городе. Разместить оригинальные кормушки-домики можно было не только здесь же, но и в любом другом месте – на усмотрение «изготовителя». Как считают организаторы, такой мастер-класс – «это хороший повод в очередной раз обратить внимание на нашу природу, которая всегда близко, рядом с нами, и мы должны её ценить и оберегать».

Ещё одна активность эко-марафона – соревнования среди детей по эко-борью: малыши и ребята постарше с удовольствием принимали участие в настольной игре «Сортируй» и эстафетах «Жим батарейками», «Попади крышками в урну», «Рассортируй отходы». По ходу состязаний волонтёры провели «урок на природе», рассказывая об охране окружающей среды и полезных эко-привычках человека, в частности, почему надо и как правильно сортировать мусор. Кстати, раздельный сбор мусора будет реализован и на бульваре Постышева.

Фото: Андрей Фёдоров.

– Акция «Зима теплее» и эко-марафон проходят в рамках нашей ESG-стратегии, и это ещё один шаг по развитию осознанного отношения населения к сохранению природы и её ресурсов, – отметила Юлия Кальвина. – В целом, экологической повесткой мы занимается давно, а в 2021 году эта деятельность стала более системной, потому что мероприятия проходят не только в Иркутске, но и во многих других городах региона. Например, массовую посадку деревьев банк нынче организовал ещё и в Братске. Кроме того, Сбер инициирует много волонтёрских мероприятий, связанных с уборкой мусора на берегах Байкала. Призываю присоединяться к этому движению всех, потому что оно не имеет границ. Сделать это могут люди любого возраста, любой профессии и социального статуса, потому что любовь к природе, к тому месту, где мы живём должна объединять всех иркутян.

Юлия Кальвина так же сделал акцент на том, что Сбер активно привлекает к эко-повестке и бизнес-структуры. Например, начинает водить такой термин, как зелёное кредитование, потому что сейчас во всё мире, особенно в странах с развитой экономикой, очень актуальна тема зелёных акций: обычно они стоят гораздо дороже и имеют лучшую капитализацию, чем обыкновенные акции.

– Россия только в начале этого пути, но Сбер прилагает усилия, чтобы двигаться в этом направлении более активно. У нас уже появились так называемые ESG-ковенанты в кредитных договорах с клиентами, и в ближайшем будущем появятся определённые льготы по кредитованию, например, для тех компаний, которые снижают свой углеродный след, и в целом поддерживают не только экологические принципы, но и социальное государственное развитие нашей экономики. В том числе, на уровне области мы проговариваем с представителями бизнеса и власти, где могли бы быть полезными с точки зрения бизнес-повестки: например, в вопросах развития «зелёных» технологий, декарбонизации и создания карбоновых полигонов.