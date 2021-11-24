23% россиян тратят на соцсети более двух часов рабочего времени

Чаще всего это YouTube (30% респондентов), сообщает «РБК Стиль» со ссылкой на исследование «Мегаплана».

В течение рабочего дня 28% работников российских компаний обновляют социальные сети каждую свободную минуту, говорят данные нового опроса сотрудников малого и среднего бизнеса.

По данным исследования, больше трети работников (37%) редко заглядывают в соцсети, 19% пользуются ими только по рабочим вопросам, а 16% не используют совсем. При этом больше половины (59%) респондентов признались, что их рука машинально тянется к смартфону во время работы.

На вопрос, можно ли считать проведенное в соцсетях время отдыхом, положительно ответили 24% респондентов, 30% работников отметили, что соцсети позволяют отдохнуть только в редких случаях. При этом 43% считают сидение в соцсетях пустой тратой времени. Наиболее популярный формат – видео на YouTube, на работе их смотрят 30% респондентов.

Сколько времени уходит на соцсети в течение рабочего дня: