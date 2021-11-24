Банк "Открытие": 80% сибиряков никогда не обращались к психологам и психотерапевтам

В пандемию психологическое состояние жителей страны в целом и Сибири в частности ухудшилось. Наиболее негативно повлияло на него введение QR-кодов (37%), снижение доходов (26%), ограничения в работе развлекательных объектов, салонов красоты, магазинов, фитнес-центров (25%) и локдауны (15%). К положительным факторам пандемии сибиряки относят возможность больше времени уделять семье (27%) и увеличение количества свободного времени (24%). Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие».

54% опрошенных заявили о нейтральном отношении к психологам. 33% относятся к представителям этой профессии положительно, полагая, что психологи помогают людям жить. 9% респондентов относятся к психологам отрицательно, считая, что среди них много шарлатанов.

80% опрошенных жителей СФО заявили, что никогда не обращались за психологической помощью. Из тех, кто имел опыт обращения к психологам или психотерапевтам, 17% оценили его как положительный, а 3% назвали его отрицательным.

56% опрошенных решают свои психологические проблемы самостоятельно. У каждого пятого нет денег на личного психолога. 18% время от времени обращаются к разным психологам. Личный психолог или психотерапевт есть лишь у 5% сибиряков - у 4% он был и раньше, еще у 1% появился во время пандемии COVID-19 из-за стресса.

5% получают психологические консультации реже, чем раз в год, 8% - не чаще, чем раз в год, 5% - раз в месяц, 1% - раз в неделю. 81% сибиряков обходится без консультаций психолога.

Отвечая на вопрос, что во время пандемии наиболее негативно повлияло на их психологическое состояние (открытый вопрос, можно было давать больше одного варианта ответа), жители Сибири чаще всего называли введение QR-кодов для посещения ряда объектов (37%), снижение доходов (26%), ограничения в работе кинотеатров, театров и магазинов (25%), болезнь близких (17%), а также локдауны (15%) и закрытие границ (10%). Собственную болезнь среди таких факторов назвали 10% опрошенных. При этом треть опрошенных не увидели от пандемии никаких негативных эффектов для своего психологического состояния.

Среди факторов пандемии, которые положительно повлияли на их психологическое состояние, сибиряки назвали возможность больше времени уделять семье (27%), увеличение количества свободного времени (24%), дольше спать (17%), работу или учебу на удаленке (14%). При этом половина опрошенных отметила, что ничего положительного в пандемии для их психологического состояния нет.

63% респондентов не намерены тратить на психологическую помощь ни копейки. 30% готовы раскошелиться максимум 5 тысяч рублей в месяц. По 3% опрошенных готовы потратить на психологическую помощь от 10 до 15 тысяч рублей и от 15 до 30 тысяч рублей.

* Опрос проведен банком «Открытие» 10 – 15 ноября по репрезентативной выборке среди 1015 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.