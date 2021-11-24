Альфа-Банк признали самым динамично развивающимся ипотечным бизнесом

Альфа-Банк получил признание на церемонии награждения Frank Mortgage Award 2021 в номинации «Самый динамично развивающийся ипотечный бизнес». Эксперты Frank RG отметили значительный рост Альфа-Банка на рынке ипотечного кредитования России. По оценке аналитиков, за 8 месяцев 2021 ипотечный портфель банка вырос в полтора раза.

«Награда за динамичное развитие — это высокая планка. Легко расти с нуля, но еще сложнее: удерживать сильную позицию на рынке. Мы стабильно в тройке лидеров по выдачам и пятые по портфелю ипотечных кредитов, для нас это — важный вызов и амбиции постоянно самосовершенствоваться, внедрять новые идеи и сервисы для клиентов», — отметил Артём Иванов, руководитель департамента развития залогового кредитования Альфа-Банка.

Премия присуждена по итогам независимого экспертного исследования Frank RG, в нём учитывались различные факторы, влияющие на развитие ипотеки, в частности, ее цифровизация, качество и удобство клиентского пути.