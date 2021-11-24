В Банке «Приморье» можно открыть «металлические» счета или купить слитки золота

Банк «Приморье» предлагает удобный способ инвестирования в драгоценные металлы: открыть «металлический» счет в золоте или серебре, либо приобрести слиток золота весом от 1 грамма.

— По оценкам аналитиков, в этом году спрос на инвестиции в драгоценные металлы в России вырос на 30% по сравнению с прошлым годом, — комментирует заместитель Председателя Правления — финансовый директор ПАО АКБ «Приморье» Максим Булавкин. — С момента старта продаж золота в слитках и «металлических» счетов в Банке «Приморье» мы также фиксируем повышенный спрос со стороны клиентов. Отмечу, что золотые слитки часто приобретаются не только для инвестиционных целей, но и в качестве необычного подарка для близких, к примеру, на день рождения или приближающийся Новый год.

В отличие от физического золота в слитках, «металлический» счет — это банковский счет, на котором отражается принадлежащий клиенту драгоценный металл в обезличенном виде.

— «Металлические» счета можно открыть в наиболее популярных металлах — золото и серебро, минимальный размер инвестирования — 1 грамм для золота и 100 граммов для серебра, причем максимальный объем не ограничен. Со счета можно оперативно продавать и покупать металлы, в том числе и держать счет с нулевым остатком, — комментирует Максим Булавкин.

Открыть «металлический» счет можно в любом офисе Банка «Приморье». Золото в слитках — в Головном офисе Банка «Приморье» по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, 47.